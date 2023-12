Prisión preventiva para dos imputados por robar en domicilio de Pichilemu

Continúa desaparecido el joven rancagüino Andrés Arenas Escobar de 24 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 16 de octubre en calle O’Carrol en las cercanías del Terminal de Buses Tur Bus. Hasta el momento no hay novedades sobre el caso, pese a que se han realizado diligencias como averiguar en hospitales y Servicio Médico Legal sobre su posible presencia, así como se ha verificado que no ha salido del país, tampoco sus tarjetas han presentado movimientos, plásticos que se encuentran en poder de su madre al igual que su carnet de identidad.

Su familia ha recibido una serie de informaciones que en su momento los han hecho tener esperanzas sobre el paradero, los que han sido entregados a la Policía de Investigaciones. Uno de ellos indicaba que lo habían divisado en un sector de Rancagua, sin embargo, tras realizar una ronda por el lugar, personal policial lo descartó. Esta situación se volvió a repetir en calle Republica con Victoria, pero era una persona que sólo tenía parecido físico, situaciones que no hacen otra cosa que aumentar la angustia de la familia.

Según señalan desde la familia, Seguridad Municipal también se ha comunicado con las diferentes juntas de vecinos de Rancagua, informando del caso, para así solicitar información sobre alguna pista del joven., difundiendo su imagen entre los vecinos.

El pasado 8 de diciembre se realizó una búsqueda por el centro de Rancagua junto con la organización, Corazón Solidario, que reparte comida y café a personas en condición de calle. No hubo resultados positivos. Es así como la búsqueda se extendió en coordinación con el municipio hasta la comuna de Machalí.

También el 16 de diciembre la familia recibió la información que el joven había sido visto en el Terminal O’Higgins. Ya en el lugar personal policial también lo descartó. Todas estas situaciones de posibles avistamientos han sido por llamados que ha recibido la familia, sin embargo, muchas veces son pistas falsas o, simplemente personas que tienen algún parecido físico.

SALIÓ SIN TELEFONO Y DOCUMENTOS

Andrés salió sin teléfono, sin documentos y medicamentos, padece una bipolaridad que tenía controlada y, que se trataba con controles médicos. Su madre recuerda que salió con un short rojo, y una polera celeste, actualmente no estaba trabajando pero, por lo general, se dedicaba a trabajar en labores de temporada en los packing. No tenía pareja, así como su madre indica que tenía muy pocos amigos, pasando la mayor parte del tiempo solo en la casa, acudiendo junto a su madre a una Iglesia Evangélica que frecuentan. Descarta que pueda estar en casa de algún familiar, ya que no poseen parentesco en otros sectores del país.

Andrés mide un metro 75 centímetros, pesa alrededor de 55 a 60 kilos y, salió sin su cédula de identidad, sin ropa para cambiarse, vestía polera celeste, un short rojo, calcetas color celeste y, zapatillas color negro con blanco, tiene el pelo crespo y, ojos café oscuro. Cualquier información hacerla llegar a Carabineros, PDI y, Fiscalía, además de los teléfonos + 56956524049 o al número +56989584011.