151 estudiantes de liceos técnicos de la región realizarán sus prácticas en El Teniente

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Día lleno de romanticismo junto a tu pareja. Si estás solo, es posible que encuentres a una persona dispuesta a serlo y llena de vitalidad. Encontrarás placer en sueños prohibidos que hoy serás capaz de llevar a la realidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los problemas familiares te pueden atormentar más de la cuenta si no eres capaz de exteriorizarlos y hablarlos con las personas que pueden orientarte en los temas que menos experiencia tienes. Verás cómo cuando te abras un poco todo te parecerá menos difícil.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Serás el centro de atención en todo tipo de reuniones multitudinarias, lo tuyo serán fiestas y citas sociales o familiares. No te importe mostrarte tal y como eres, porque será eso precisamente lo que los demás valoren.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Evita en lo posible imponer tu criterio por encima del de los demás y acepta la situación profesional en la que estás inmerso ahora mismo. Si las condiciones no te resultan lo suficientemente buenas, es el momento de irte.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te mostrarás discreto y prudente en todo momento, incluso a la hora de acudir a una fiesta o un evento social que en principio requeriría más sofisticación. No estarás hoy de humor para ello; te preocuparán cosas de otra índole, más importantes para ti.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Aunque tus amigos y tu trabajo parecen importarte más que tus relaciones sentimentales, algo en tu interior pide a gritos un poco de afecto. Hoy puedes encontrar a alguien que está en un punto similar al tuyo, no lo dejes escapar una vez más.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás replantearte algunas cuestiones que están suponiendo demasiadas trabas para tus planes más inmediatos. La incertidumbre puede estar frenando tu desarrollo profesional y personal, y no debes dejar que lo uno influya en lo otro. –

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu buen humor será contagioso: los que te rodean agradecerán tu presencia y aparecerás con la clarividencia de los que están inspirados. Deberías ser un poco selectivo y prestar tu apoyo a quienes más lo necesitan.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu mejor amigo será hoy el silencio, en especial si tienes que quedar con familia o amigos. Si quieres evitar inconvenientes, cuídate mucho de hablar más de lo necesario. No estás precisamente inspirado, sobre todo a la hora de comunicarte con los demás.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un poco más tolerante, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Buen momento para todo tipo de uniones. No se trata únicamente de uniones amorosas sino que también puede referirse a convenios o acuerdos de tipo comercial o empresarial. Buenas noticias para tu familia que pueden traer cambios en el futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo). Tu estado de ánimo mejora, estás de mejor humor y piensas en materializar nuevos proyectos y aspiraciones, en los que hasta hace poco ni siquiera pensabas. Eso sí, delimita claramente los pros y los contras de esas empresas que piensas acometer