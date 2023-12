Juan Ignacio Díaz será el tercer refuerzo de O’Higgins

Cada año, el departamento de prensa de Diario El Rancagüino celebra “Los Rancagüino Awards”, una distinción que destaca el esfuerzo y la dedicación de las diversas autoridades y colegas periodistas en la Región de O’Higgins.

Este reconocimiento, que ha evolucionado a lo largo del tiempo, busca resaltar no sólo el desempeño profesional de las autoridades, sino también la gestión de colegas comprometidos con su labor en el terreno regional, así como invitar a mejorar a quienes en nuestro criterio pudieron hacerlo mejor en el año que nos deja.

No obstante, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad quisimos ampliar esta selección a la voz y voto a varios periodistas y reporteros de nuestra región, por lo que invitamos profesionales que se caracterizan por su trabajo en terreno y reporteo propio y que laboran en radioemisoras, canales de televisión y multiplataformas se sumaran a nuestro equipo de prensa en la selección de los nombres para ser merecedores de sus premios.

Este año los ganadores son:

PERSONAJE DEL AÑO:

Quien ha destacado por su presencia constante, haciendo frente a la tragedia que han vivido sus habitantes con los temporales azotaron la zona centro-sur decretándose zona de catástrofe en la región, por trabajar a la par con sus vecinos en limpieza de calles y casas, así como en gestión para la reconstrucción de la comuna. Amado por algunos y criticado por otros, este premio se otorga al alcalde de Coltauco, Félix Sánchez, en él rendimos también un homenaje a la resiliencia de quienes han debido comenzar de nuevo.

DEPORTISTA DESTACADO:

Reconociendo el esfuerzo y logros en el ámbito deportivo regional, el premio va para dos deportistas destacados de la región que este año dejaron en lo más alto el nombre de la región de O’Higgins.

El reconocimiento va para Rafael Cortez por lograr histórica medalla de plata para Chile en reñida definición del longboard en los Juegos Panamericanos 2023 y Matías Pino, tenimesista que se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos 2023.

MENCIÓN HONROSA va para un campeón que le dio la estrella a O’Higgins, Pedro Pablo Hernández. El “Tucu” vivió su segundo periodo en Rancagua tras un exitoso primer paso entre 2013 y 2014 cuando fue campeón con los celestes. El mediocampista se coronó en la Copa América Centenario de 2016 con la selección chilena, también jugó la Copa Confederaciones, vistió la camiseta del Celta de Vigo, Independiente, Argentinos Juniors y DC United, entre otros.

3 AUTORIDAD MÁS CERCANA:

El nombre premiado fue difícil de elegir, pero enfocándonos en su recepción a la hora de pedir entrevistas o contestar un llamado que siempre tienen respuesta, además de su acogedor trato, el premio recayó en la ex Seremi de Trabajo, Doris Rodríguez.

MENCIÓN HONROSA fue para la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba.

4 EL MÁS SIMPÁTICO:

Resaltando su disposición, amabilidad y respuestas precisas frente a la prensa, el premio es para el General Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, Max Jiménez.

MENCIÓN HONROSA: No podíamos dejar pasar la oportunidad para destacar el trabajo colaborativo y cercano realizado por el comisario de la 3ª Comisaria de Rancagua, mayor Álvaro Asensio y el fiscal Jefe de Rancagua Javier Von Bischoffshausen

5 EL MÁS NOTICIOSO:

Destacando la constante presencia en la escena informativa regional, tanto en hechos noticiosos positivos como negativos como la implementación de patrullaje de seguridad ciudadana, que se haya pavimentado por fin la Calle Estado, así como las complejas investigaciones en la que se han visto envueltos, el galardón del más noticioso es para la Municipalidad de Rancagua.

MENCIÓN HONROSA: recae en el Gobernador Regional, Pablo Silva por estar constantemente generando noticias, aunque tal vez sea el reflejo de un equipo de comunicaciones que funciona a diferencia de varios de los comunicadores públicos de nuestra región.

EL MÁS POLILLA:

Reconociendo la persistencia y dedicación, por captar cámara y estar atento a cada flash que alumbra, el premio es para el alcalde de Graneros, Claudio Segovia.

PREMIO LIMÓN:

Otorgado a la entidad que más dificultó el trabajo de comunicar las noticias debido a la inoportuna entrega de información, a lo difícil de entrevistar a la cabeza máxima del estamento público que guía la conducción de los 15 hospitales de la red asistencial y por la falta de espacios para preguntar, el “Premio Limón” este año recayó en el Servicio de Salud de O’Higgins.

EL QUE NO ESTUVO:

Resaltando la ausencia notable en materia de comunicaciones y de hechos noticiosos durante el año, el reconocimiento se entrega al Seremi de Energía, Claudio Martínez. No tenemos mucho más que agregar.

MENCIÓN HOROSA fue para el Seremi de Bienes Nacionales, Mauricio Pereira.

EL MÁS ESTILOSO:

Hay personas que las ves y lo dicen todo con su look. No sabes muy bien cómo lo consiguen; pero, sin duda alguna, tienen algo que lo hace especiales. Entre las autoridades no hay muchos que destaquen, pero ellos se llevan todos los puntos de ser personas estilosas, así puedes copiarlos. Ellos son el Fiscal Carlos Fuentes.

MENCIÓN HONROSA para la ex Seremi del Trabajo, Doris Rodríguez.

EL INCOMPRENDIDO:

Es casi un deporte extremo transcribir sus entrevistas o declaraciones, sobre todo si pasan días luego de sentarse a editar sus grabaciones por su hablar difícil de entender, nos referimos al Gobernador Regional Pablo Silva, quien por su cargo aborda diversos temas en distintas áreas produciendo muchas noticias. Es por esto que pedimos a su equipo de comunicaciones que acompañe a su jefe y lo asesore en ese aspecto.

MÁS INFLUENCER:

Por estar presente a toda hora en redes sociales, sin dejar tema sin una interacción u opinión al mismo tiempo que contesta a las más diversas preguntas que le hacen sus seguidores, el premio de ser el más influencer recayó en el ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, muy activo tanto en sus cuentas personales como en otras transparentemente cercanas a su persona. El que entendió, entendió.

PREMIO “TE LLAMAMOS”:

Por ese telefonazo que nunca sonó, por ese llamao que quedó a la espera, por esa cuña que nunca llegó, por ese dato que no confirmó o desmintió, el premio “Te llamamos” recae en el periodista de la Fiscalía Regional, Diego Alcaino.

PERIODISTA DESTACADO:

En el ámbito periodístico, por su eficacia, rapidez, amabilidad, gestión, clara comunicación y facilitar el trabajo de la prensa a lo largo del año, se lleva el reconocimiento «Periodista destacado» la colega del Instituto Profesional Santo Tomás María Victoria Barra y el periodista de la PDI, Carlos Reyes.

EL PIEDRA DE TOPE

Quien se destacó, especialmente a juicio de los colegas de televisión, por poner trabas a la hora de entrevistas, o nunca poder entregar una respuesta fue el periodista de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género: Alberto Amigo.

MODO VACACIONES:

Una de las periodistas de las que extrañamos más presencia en la región, o al menos alguna presencia. así como quedar al debe en facilitar la comunicación con los uniformados y la labor policial, o entregando datos que siempre son urgentes en la complicada labor del reporteo policial este año la invitación a mejorar es para la periodista de Carabineros, María Teresa Della Chiara, que a pesar que estuvo más de cuatro años en el cargo, contadas fueron las veces que se vio en terreno o haciendo relaciones públicas para difusión policial. Era idea descabellada llamarla fines de semana.

MAS GRUPIENTO: Jorge Zapata

Basta leer un par de sus publicaciones o Facebook o las más complejas explicaciones, o las enfermedades del estomago que supuestamente sufrió alguna autoridad para que quede claro porque sin lugar a dudas este premio solo tiene un nombre.