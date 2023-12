“Los Rancagüino Awards 2023”: Reconociendo el talento y el compromiso regional

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy te arrepentirás de tu habitual predisposición para agradar a los demás pasando por encima de tus propios deseos: tienes que cumplir un plan con el que te has comprometido, pero que no te apetece en absoluto. No seas borde, los demás no tienen la culpa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En el aspecto amoroso tendrás un día estupendo, sobre todo en relación a las parejas ya establecidas, pueden dar pasos muy importantes de cara al futuro. En otro tipo de campos, no habrá grandes novedades. La unión de toda la familia puede conseguir terminar con los malos entendidos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los más pequeños de la casa te darán hoy bastantes alegrías. En general te hará feliz hoy compartir con los seres queridos las cosas que más te gustan, y tendrás buenas ocasiones para ello si pones de tu parte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En un día como hoy se te pueden disparar los gastos extraordinarios si tienes familia, así es que deberás mirar con lupa todas las propuestas. En general, merecerán la pena porque lo pasaréis muy bien.

LEO (23 julio-22 agosto).

No te metas en grandes agobios por cuestiones familiares, porque al final comprobarás que no habrá merecido la pena. Tal vez concedes demasiados caprichos a los tuyos y no reflexionáis suficientemente sobre lo que realmente es necesario.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los astros y las influencias de las personas querida conseguirán que hoy inicies una nueva etapa, tu espíritu se sentirá en alza, abierto a experimentar nuevas emociones. Tus proyectos personales por fin se verán encauzados debidamente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te verás obligado a ceder en algún tipo de concesión ante tu pareja. No siempre vas a salirte con la tuya, en especial para disfrutar de una noche como la de hoy. Tu aparente derrota te abrirá la puerta a opciones más originales de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Momentos muy buenos en el entorno familiar: relación armoniosa con su pareja y buen entendimiento con los hijos. El hogar le está proporcionando momentos que necesitaba de tranquilidad y disfrutarás plenamente de estos ratos tan especiales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El buen humor y la predisposición a disfrutar de todo lo que te rodea será lo que hoy guíe tus actos. Facilidad para sonreír y para hacer que los que te rodean sonrían. Buen momento para probar actividades nuevas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Piensa y medita detenidamente antes de hablar y, sobre todo, de actuar. Una frase tuya muy poco afortunada podría perjudicar a alguien que te quiere bien y ha hecho mucho por ti. Mantén el equilibrio en tus acciones, y no tendrás demasiados problemas

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Que nada ni nadie te ensombrezca el día: evita las discusiones, esquiva a los pelmazos y envidiosos y en general huye de las interferencias ajenas. Esa es tu mejor estrategia para pasarlo hoy como realmente quieres…

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las circunstancias y tu entorno familiar te obligarán a reconocer un grave error que cometiste hace tiempo, y que hasta ahora tú te negabas a admitir. Borrón y cuenta nueva: rectifica, y sigue adelante. No tiene nada de malo hacerlo.