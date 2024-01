‘Juani’ Díaz ya fue oficializado como refuerzo de O’Higgins 2024

Como un espacio dinámico y con constantes cambios, en el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de Codelco División El Teniente, en Rancagua, se maneja gran parte de la operación de forma remota, a más de 50 kilómetros del yacimiento. “La automatización con la que trabajamos siempre se va actualizando, por lo que siempre estamos aprendiendo”, afirma Mario Serrano, coordinador de equipos de interior mina.

¿De qué se trata tu trabajo?

De coordinar todos los equipos de interior mina, ya sea cargadores LHD o camiones, desde el Centro Integrado de Operaciones. En contacto con todas las áreas, vemos los requerimientos y hacemos las coordinaciones para enviar palas de un sector a otro, apoyos, etcétera.

¿Cómo es tu día a día?

Los sistemas nos entregan la información minuto a minuto, actualizada y esos datos los vamos traspasando para hacer las coordinaciones con los jefes de turno, para dar fortaleza a los focos donde exista mayor necesidad. Un foco es, por ejemplo, cuando hay una falla de un camión. Revisamos por qué ocurrió, cuál es la disponibilidad de equipos para ir en apoyo y según esas informaciones, se coordina y se toman las decisiones.

¿Cuánto tiempo llevas en la División?

Entré el año 2008. Ya son 15 años aquí. Ingresé al Ferrocarril Teniente 8 y como todo personal que llegaba al área hice varias tareas. Fui palanquero, destranque, telecomando y terminé como maquinista, hasta que llegué al Centro Integrado de Operaciones, que es un mundo totalmente distinto.

Empecé en los martillos, luego me dieron la oportunidad de pasar a semáforos en el área vial y luego llegué a la coordinación de los equipos. Es un desafío bonito, importante y que lo complemento con mis estudios, entonces me doy cuenta de las capacidades que tengo y cómo las puedo ir explotando. Eso para mí es el CIO, ver que las oportunidades están ahí y que podemos sacar lo mejor de nosotros.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que es dinámico, todos los días es diferente y hay algo distinto que solucionar o coordinar, te obliga a estar pensando continuamente y eso da la posibilidad de ser mejor cada día, de aprender. No es monótono y eso me encanta.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Desde un principio, estabilidad. Yo venía de trabajar en minería, pero en otros lados. No veía tanto a mi familia, porque hacía turnos de 20×8, 22×8 y los viajes eran en bus, entonces de esos días de descanso, me pasaba dos días viajando. Aquí llegué a un mundo totalmente distinto, donde todos los días llegaba a mi casa. Cuando llegué a la empresa, comencé a tener vida de familia. Creo que hoy, con 15 años en la empresa, estoy pasando mi mejor momento. Me siento querido y respetado.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Siento orgullo y también responsabilidad. Siento que muchas veces no se dimensiona el esfuerzo que realizamos y lo que significa la empresa para el país. Estoy orgulloso de poder aportar al país con mi trabajo y cada día quiero seguir creciendo, para que el granito de arena que estoy aportando sea un poquito más grande.