Reutilización de tambores permitirá ahorro anual de 600 Millones de pesos en El Teniente.

Hace un tiempo atrás el conocido cantante Luis Miguel popularizo una hermosa canción que lleva por título “Sueña” … parte de su letra dice: “Sueña, con un mañana, un mundo nuevo, debe llegar ten fe, es muy posible si tu estas decidido. Sueña que no existen fronteras, y amor sin barreras no mires atrás, vive, con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Sueña con un mundo distinto donde todos los días el sol brillará donde, las almas se unan en luz, en bondad donde el amor renacerá, ten fe es muy posible…” ¿Cree usted, que este sueño puede ser posible?

Yo creo que es posible, pues lo que a los ojos de los hombres parece imposible para Dios todo es posible.

Leemos en Lucas 4:16-19 lo siguiente: “Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”

Jesucristo hablo en la sinagoga de Nazaret y dio a conocer a los oyentes, que había sido ungido con el propósito de traer Buenas Noticias para la humanidad, para aquellos que esperan vivir en un mundo distinto.

Pero, en este tiempo, los chamanes y agoreros, no tomando en cuenta la Palabra de Dios se han encargado de desvirtuar, cambiar el mensaje original de Jesucristo y dan a conocer malas noticias centradas en catástrofes, desgracias universales, profetizando males a la humanidad, estos falsos profetas han cambiado el kairós de Dios por un tiempo desgraciado, un tiempo de tinieblas, de obscuridad.

La Palabra de Dios en el evangelio según San Juan, Jesús declara ser “la Luz del mundo”

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”

Juan 8:12

La Buena Noticia de Dios es la irrupción de la luz, de la vida, de la alegría, esta nueva forma de ver la vida llega a nuestra mente a nuestro corazón cuando son superadas nuestras tinieblas de aquellos pensamientos de muerte y amarguras por la luz de Cristo.

La llegada del Reino de Dios es el paradigma, modelo que Dios da al ser humano para que pueda vivir en un mundo distinto, su Palabra, la Biblia es la carta magna que al meditarla y ponerla en práctica el sol brillara.

El desear tener un mundo distinto, va a depender en donde yo voy a poner mi fe y en quien yo voy a creer.

No confié más en las promesas de los falsos mesías terrenales que prometen traer cambios, alegrías, nueva vida.

Le invito a que solo escuche a Jesucristo, créale a Él, sígalo y podrá disfrutar de años agradables Junto a Él.

La Palabra de Dios nos dice:

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23: 19

“El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado…a predicar el año agradable del Señor”.

P. Alejandro H. Cabrera C.