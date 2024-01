Gobierno Regional entrega reconocimiento a destacado esquiador paralímpico.

Nicolás Bisquertt, quien es oriundo de Rosario, es hoy en día unos de los cinco mejores esquiadores paralímpico del mundo. Una posición a la que ha logrado escalar a punta de esfuerzo y sacrificio, lo cual quiso premiar el Gobierno Regional, entregándole un reconocimiento como “Deportista Destacado” de la Región de O´Higgins.

Aprovechando que él se encuentra de visita en Chile, ya que por estos meses entrena y compite en Europa, el gobernador regional Pablo Silva le entregó personalmente esta distinción, la cual es un premio a su dedicación, profesionalismo, disciplina, y, por supuesto, a su perseverancia, sus logros deportivos y a la carrera que ha forjado muy silenciosamente.

“A los 13 años tuve un accidente en moto y me quebré la columna. Consecuencia de esto tengo una paraplejia, ósea no puedo caminar, pero después de esto siempre me enfoqué en seguir haciendo lo mío y aprendí a esquiar en nieve por recreación, me empezó a gustar y fui a correr un par de carreras, lo que me gustó mucho y, de ese entonces, han pasado de ocho a nueve años que llevo en el equipo nacional de esquí paralímpico y soy hoy en día corredor de Copa del Mundo y estoy dentro de los cinco mejores corredores del globo”, detalló Nicolás Bisquertt.

Asimismo, el joven esquiador confesó que “mi carrera no ha sido fácil (…) ya son ocho años, es decir, 16 inviernos seguidos, ya que yo no tengo veranos y estoy de julio a octubre esquiando en Chile y de noviembre a abril esquiando en el extranjero, siempre buscando cómo mejorar y ha resultado, se han dado los resultados como lo estábamos esperando”.

“Agradecido de que siempre he tenido el apoyo de mi familia y tener el apoyo del Gobierno Regional, que me ayudan a lograr todas estas cosas que no son fáciles de lograr. Gracias a esto he podido llegar a dos Juegos Olímpicos de Invierno y he ido a dos mundiales, además soy un corredor vigente en la Copa del Mundo, lo que no es fácil”, indicó el deportista rosarino.

Por otra parte, Nicolás Bisquertt especificó que “el Gobierno Regional me ha ayudado hace ya unos cuatro años y, gracias a eso, tengo la silla para competir, que está al nivel de cualquier extranjero, además he logrado comprar esquíes, nosotros usamos muchos esquíes, por las diferentes condiciones de nieve y de disciplinas, así que hay que ir renovando el equipo y, en estos cuatro años, me han ido ayudando a renovar el equipo de esquí y la silla”.

Por todo lo anterior, además por la distinción recibida, este destacado seleccionado nacional solo tuvo palabras de agradecimientos para el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya, asegurando que “estos reconocimientos son muy reconfortantes”.

Solo mencionar que -con tan solo 25 años- la ascendente y muy exitosa carrera de Nicolás Bisquertt lo ha llevado a posicionarse como récord nacional en su disciplina deportiva y además lo llevó a los Juegos Paralímpicos de Invierno en Seúl 2018 y de Bejing 2022. En este último evento fue abanderado y llegó a instancias finales. Recientemente, también logró obtener un meritorio quinto lugar en el Mundial de #Ski Paralímpico, lo que despertó su deseo de alcanzar pronto un pódium en estas competencias.