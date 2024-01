Renguino fue víctima de violenta encerrona y posteríor robo de su vehículo

3 mil 545 controles vehiculares realizó carabineros en la región durante el fin de semana largo, realizando734 exámenes de alcotest y narcotest. Durante los tres días del fin semana, la región presentó 52 accidentes de tránsito, dejando a 37 personas lesionadas. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas, situación que a juicio del jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Max Jiménez, es muy positivo, ya que los servicios preventivos que se realizaron a nivel regional hicieron su efecto, así como las personas que transitaron por la región hicieron caso a las orientaciones y recomendaciones de la autoridad administrativa y carabineros.

Además se registraron 12 personas detenidas, 11 de ellos por conducir en estado de ebriedad y, uno por conducción bajo la influencia del alcohol. Se cursaron 222 infracciones de tránsito asociadas a no respetar la velocidad permitida, no uso del cinturón de seguridad y no contar con el sistema de retención infantil.