Cada vez son más las mujeres que prefieren las motocicletas

(Fuente: ANIM Chile)

El mercado de las motos crecía moderadamente antes de la pandemia y luego generó un creciente interés. El último estudio de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) informó que, de la comercialización total de enero a noviembre de 2023, el 88.5 % de las motocicletas vendidas correspondieron a unidades urbanas, lo que se traduce en 23.344 nuevas motocicletas circulando en las ciudades del país. En cuanto al total de unidades comercializadas en términos geográficos, el 89.4 % se sitúan en la Región Metropolitana, seguido por un 9.3 % en Valparaíso, 6.5 % Biobío, Coquimbo con 5.8%, un 4.7 % en Maule y O’Higgins 3 %, entre los principales.

Este medio de transporte hoy no solo es utilizado por hombres, cada día más mujeres se sienten atraídas por sus múltiples beneficios, ya sea por necesidad de transporte, recreación o por trabajo. Según el sitio motomujeres.com en Chile, según el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, aproximadamente el 10% de los motociclistas son mujeres. La misma fuente revela que en Perú, según los datos de la Asociación de Motociclistas del Perú (MAPER) el 10% de los motociclistas son féminas. En Argentina, por su parte, según estudios realizados por la Asociación Argentina de Motovehículos, el 15% de los conductores son mujeres. Por su parte la marca Honda confirma el creciente interés femenino en nuestro país al revelar que la participación en sus cursos de manejo seguro llegó al 40% durante el año 2022.

EN QUÉ FIJARSE ANTES DE SUBIRTE A UNA MOTO

Sin duda según la ANIM, no todas las motocicletas son iguales, de ahí la importancia de buscar una que se ajuste a las necesidades de la conductora, habilidades y estilo de vida.

1. Primero que todo se recomienda realizar un curso de conducción de motocicletas, para así poder contar con los conocimientos y confianza necesarias a la hora de enfrentar la ciudad de manera segura.

2. Tu altura y composición física son importantes. Al momento de comprar una motocicleta, debes saber si el tamaño es el indicado, ya que el modelo elegido puede ser demasiado alto, bajo, pesado, grande o liviano para ti. Si deseas saber si es la moto adecuada según tu estructura, debes pisar el suelo con ambos pies ya montada en la motocicleta.

3.Potencia y tamaño. La cilindrada de la motocicleta depende del nivel de conocimiento que se tenga. Según los expertos al momento de iniciar se recomienda un modelo de menor potencia y cilindrada. En relación con esta misma recomendación también los expertos sugieren que la primera motocicleta sea automática y no con cambios.

4. En cuanto a seguridad es fundamental que al momento de comprarla se exija el certificado de homologación.

5. Exige que el modelo cuente con frenos ABS. Este decreto entró en curso el año recién pasado y exige de manera progresiva a todos los modelos nuevos que se comercialicen, la obligación de contar con frenos ABS, los que permiten un óptimo frenado sin llegar a bloquear las ruedas ante una frenada súbita. En cuanto a luces, no olvides confirmar que tu modelo tenga luces adecuadas y reflectantes laterales, ya que, de no ser así, no se visibilizará un cruce perpendicular.

6. Sobre documentación: es vital contar con permiso de circulación, licencia clase C, seguro obligatorio, padrón, patente.