De la granja a la mesa: la importancia de los productos locales

Recientemente el que el Club Deportivo Social Sport Team llevó a efecto su actividad de cierre del proyecto «Apoyo a Promesa Deportiva en Gira de Tenis ITF Junior 2023», iniciativa que, gracias al financiamiento del Fondo 8% Comunitario del Gobierno Regional, permitió la participación del joven tenista José Luis Zenteno Fuentes en torneos internacionales y la adquisición de indumentaria deportiva.

En tal sentido, el Gobernador Regional expresó “todo nuestro reconocimiento por su dedicación, disciplina y profesionalismo, y también a sus madres y padres por el apoyo fundamental. Nos sentimos muy orgullosos de todas y todos los deportistas que representan a nuestra Región de O’Higgins, y nuestro compromiso como Gobierno Regional es seguir apoyando a las y los deportistas, que muy bien nos representan”, afirmó Pablo Silva Amaya.

El joven tenista José Luis Zenteno valoró el apoyo y entrega de recursos del Gobierno Regional. “Un apoyo nunca es mal recibido, ayuda bastante en general a los deportistas, no hablando tan solo de mí. Agradezco bastante esta ayuda, me parece algo muy bueno. Estos recursos me sirvieron para salir a jugar torneos a nivel internacional, que es muy importante porque brinda mucha experiencia y al final eso es lo que te ayuda a ganar en la cancha y conseguir el sueño que uno quiere”, comentó el joven deportista.

El presidente del Club Sporting Tenis, Juan Carlos Zenteno, comentó que “este apoyo ha sido fundamental, el tenista día a día necesita muchos recursos y es un trabajo de largo aliento, son muchos años de trabajo, y fundamentalmente cada año con el apoyo y nosotros retribuyendo con resultados … esperamos seguir contando con la ayuda y demostrar todo lo que hemos logrado a través del tiempo”, afirmó el dirigente.