Karateca Antonella Navarro terminó el 2023 como la tercera del mundo en su categoría

Este año como nunca hubo una gran cantidad de puntajes máximos en la PAES en nuestra región, más de 40 jóvenes obtuvieron mil puntos en al menos una de las pruebas. La gran mayoría de ellos en Matemáticas. En este sentido, tanto en la PAA, en la PSU y ahora en la PAES generalmente la mayoría de los puntajes máximos se obtienen en matemáticas y son los menos quienes obtienen puntajes perfectos en Historia o en verbal. No sabemos porque se da ese fenómeno, faltan estudios académicos que profundicen en esta materia pero a modo de hipótesis podemos suponer que mucho tiene que ver en como se enseña el humanismo en los colegios, donde muchas veces las ciencias sociales son vistas en menos en comparación a la ciencias exactas. También en este último punto puede haber una razón, en matemáticas es o no es. Es fácil determinar si una respuesta es correcta o incorrecta, situación que no siempre sucede en las letras, sino que depende del contexto y como se argumente, por lo que se hace mucho más difícil evaluar esto en una prueba estandarizada de alternativas. No existen en este tipo de pruebas respuestas menos buenas que otras, o alternativas todas correctas pero que dependan del punto de vista o de la argumentación que se utilice. Pero sea cual sea la respuesta a esta cuestión si podemos aventurar que no solo la educación pública esta al debe (la brecha entre los colegios particulares pagados y los con financiamiento público no hace sino crecer) sino que más aún esta la educación de las letras, donde la débil comprensión lectora de muchos y la falta de educación cívica no son sino solo algunos síntomas.

Pero volvamos a la PAES y a los puntajes máximos. Seguramente llamará la atención que por ejemplo el Instituto O´Higgins haya obtenido 14 puntajes, y otros varios colegios 2 o ninguno.

¿Bastará ese solo dato para inferir que el Instituto O´Higgins es mejor colegio que otro?

Sin ser experto en la materia creo que la respuesta es negativa. Si bien uno de los objetivos de la educación científico humanista es la correcta preparación para el ingreso a la universidad, la educación abarca una gran diversidad de otros factores que se complementan con la formación recibida en el hogar. Después de todo el colegio y la educación superior no son más que herramientas para desenvolverse mejor en la vida adulta, haciendo –ojalá- lo que gusta y finalmente buscando la realización personal y familiar en pos de la felicidad. Por último, una palabra de aliento para quienes no les fue tan bien en la Prueba de Selección Universitaria, no es el fin del mundo. En el peor de los casos sólo se jugaron un año de su vida. Siempre hay otras oportunidades más aún cuando se es un joven recién ingresando a la vida adulta.

Luis Fernando González V.

Sub Director.