Para elecciones de Alcaldes y Gobernadores Regionales: “Vamos a tener un candidato único de oposición”.

Pocas horas antes de que terminara el año 2023 hasta nuestras oficinas llegó el diputado Diego Shalper, conversamos con él sobre como se proyecta el próximo año políticamente hablando, de como ha visto al gobierno regional, de una posible candidatura del ex alcalde Eduardo Soto y de una oposición algo ausente a nivel local. He aquí sus definiciones.

Ya tenemos resultados de plebiscito y se han calmado un poco las aguas políticas, pero después de esto, pero se viene un año complejo…

Sí, el próximo año va a estar marcado por las elecciones de fin de año. En qué sentido, en que los gobiernos obviamente tienen sus primeros dos años; primer año normalmente plantea su programa, el primer año para el segundo lo desarrollan y ya el tercer año con las elecciones municipales; que probablemente los que están en su casa viendo no son las que les afectan más en su día a día un hecho la causa de que los alcaldes son los que tienen en sus manos la administración diaria.

Hay mucho interés en esas elecciones y eso va a marcar la agenda y también la pregunta acerca de cuáles van a ser los ejes del gobierno y digo el gobierno porque independiente de su color político son los gobiernos los que marcan los ritmos y aquí la impresión que tenemos es que el gobierno va a insistir en sus reformas. Hay que ver cuánto eso avanza en el congreso, pero sin duda los temas que son prioridades en Chile hoy día son seguridad y salud(….) más allá de la opinión que usted tenga sobre las Isapre y obviamente también el tema de la reactivación económica Esos son para mi gusto los tres temas prioritarios y lo percibo en las distintas comunas del distrito y por supuesto también en nuestra ciudad de Rancagua.

La gracia que tienen las elecciones de octubre es que son todas las elecciones de autoridades locales desde gobierno regional concejal. Entonces es de esperar que la discusión se centre un poco más en las problemáticas de la localidad y la región y no tanto en los grandes problemas del país, como que fue con la discusión de la Constitución.

Tengo exactamente el mismo diagnóstico que tú o sea la Constitución es una discusión abstracta que la ciudadanía yo creo que en parte el rechazo que se vivió hace un par de semanas atrás tiene que ver con un clamor ciudadano de preocupes de mis problemáticas o lo pongo en simple de los locatarios del pasado de Independencia está muy bien discutir sobre el derecho a un medio ambiente lo que quieran pero en la problemática diaria hay que estar

Entonces yo creo que hay un tema de localizar mejor los problemas y obviamente también va a discutirse mucho Cuáles son las propuestas concretas que tienen los gobernadores regionales para cada una de las regiones los alcaldes y candidatos alcaldes para cada una de las comunas Y eso nos va a obligar a discutir más de lo local y menos de lo abstracto nacional

Anuncios

CANDIDATOS UNICOS

Falta mucha falta mucha agua bajo el puente pero ¿se buscará candidatos únicos de la derecha para gobernadores como para alcaldes?

Mire yo el compromiso que hemos asumido en la región es que vamos a tener un candidato único de oposición, que no es lo mismo que de derecha porque reconozcamos que hay una parte la oposición Amarillos por Chile, Demócratas incluso algunos sectores independientes afines a la Democracia Cristiana.

¿También el PDG?

También es parte de la oposición y nuestra tarea es ofrecer en cada una de las comunas del país una alternativa de cambio cuando hay un alcalde oficialista y también obviamente apoyar la continuidad de aquellos alcaldes que lo han hecho bien. Esa es la pega y nuestra apuesta es tener un candidato único de oposición en cada una de las comunas de la región.

¿Y gobernadores regionales?

Lo mismo, nosotros no nos podemos dar el gusto de llegar divididos a esas elecciones y ahí espero que todos tengamos mucha generosidad porque nadie aspira que el proyecto – voy a poner un ejemplo- que el PDG sea lo mismo que el proyecto de la UDI o de RN, son cosas distintas, pero aquí hay un objetivo mayor. Es que este gobierno no lo ha hecho bien y por lo tanto los vecinos lo que piden es una opción de cambio y esa es nuestra responsabilidad

¿Eso va a implicar primarias competitivas en todos lados?

Donde sean necesarios (…) yo creo que la ciudadanía si hay algo que nos ha dicho es que cuando hayan dos candidatos competitivos con legítimo interés de ser candidatos, la manera de resolverlo es la democracia y por lo tanto yo no le tengo miedo a las primarias y al revés creo que es un muy buen mecanismo de resolver esas situaciones.

También sería el caso del ex alcalde Eduardo Soto, que en la práctica parece estar en campaña.

Eduardo ha dicho que lo está evaluando. Obviamente el exalcalde Soto tiene un caudal y un apoyo que es indiscutible, pero hay otras personas que también reclaman su interés por ejemplo en el caso de Renovación Nacional hay una concejal que ha jugado un rol muy activo eh en la fiscalización en el trabajo territorial como es la doña Marí Carmen Orueta y ahí tendremos que ver. Pues lo que pasa es que a estas alturas hay muchas intenciones y después tenemos que ver cuáles de esas intenciones efectivamente se consolidan en intención concreta de ser candidato. A veces hay un umbral muy amplio de diferencia entre querer ser candidato y terminar siendo candidato son cosas distintas.

OPOSICION AUSENTE A NIVEL LOCAL.

En lo particular lo hemos visto un poco más inserto en la política local, ya que después de un periodo de 2 años en la secretaría general del partido estuvo más dedicado a la política nacional y poco a lo local.

Anuncios

O sea, uno siempre… mire a mí me dicen los vecinos de Coltauco por ejemplo, claro yo no he estado en las redes sociales pero el trabajo que hicimos con el alcalde Coltauco durante los aluviones y yo siempre se lo agradezco que él me lo reconozca, tiene que ver con hacer gestión lo mismo me pasa por ejemplo el alcalde Godoy. Conversábamos hace algunas semanas atrás cómo implementamos una serie de ideas en materia de seguridad, entonces después de tantos años uno ya no está tanto por decirlo así -y está muy bien que otros lo hagan no que no suena crítica- en la visibilidad sino que también uno entiende que la tarea que uno tiene después haber estado en roles de liderazgo nacional es ayudar a que las cosas acontezcan. Paso las Leñas por ejemplo. Estamos trabajando ahí y ya hemos tomado contacto con el nuevo gobierno de la provincia de Mendoza para ver si se puede avanzar en ese tema, con los regantes del del sector de río Claro. Saben tuvimos que subir en un helicóptero a la laguna de los Cristales. Usted me pregunta hace 6 años hubiéramos tenido capacidad de hacer una cosa así, difícil y hoy día afortunadamente se puede y eso quiero ponerlo al servicio de la región. Tenemos más capacidad de ayudar a los alcaldes y a las distintas organizaciones a ser exitosos en su trabajo.

En ese sentido cómo ve que ha sido eh el rol de la oposición a nivel local. Yo adelanto que hemos encontramos una oposición ausente en los últimos dos años por lo menos a nivel local.

Mire me llama la atención que cuando le pregunto a los dirigentes a los concejales a los alcaldes de distintos colores políticos efectivamente me dicen diputado ojalá se asuma un rol de sano contrapeso más activo en la región. Por qué recalco el sano contrapeso porque aquí no se trata de pelear por pelear, pero los gobiernos necesitan que alguien a veces les diga esto no está bien y hay que hacerlo distinto. Yo lo se lo he planteado al delegado presidencial creo que hay que activar como nunca la gestión de las autoridades locales en temas como reactivación económica, como asignación de beneficios Como por ejemplo todo el trabajo que hay que hacer en la mantención de la ribera de los ríos. Entonces hay toda una tarea que hacer que es gestión y si no me quiero apresurar ni sonar crítico, pero creo que se podría apretar usando el lenguaje del presidente, se podrían apretar un poquito más las tuercas

Es un poco la siguiente pregunta ¿cómo evalúa hasta el momento al gobierno regional en sus dos dimensiones tanto desde gobierno regional como de la parte ejecutiva más dependiente -a lo mejor- de la delegación?

Yo lo que he visto de Pablo Silva que ha hecho un importante esfuerzo de darle carácter a un cargo que era difícil, porque habían muchas dudas de cuánto efectivamente iba a tener poder hay todo un tema de la capacidad de asignación de recursos que es muy importante y lo que he escuchado de los alcaldes más cercanos a mi sector político -Renovación Nacional- es que han encontrado una buena respuesta en el gobierno regional. Obviamente uno siempre le gusta que su gobernador regional esté en temas importantes para la región, como por ejemplo y quiero trabajarlo también mucho con él , el tema del Paso de las Leñas. El tema de cómo mejoramos por ejemplo la conectividad tanto digital como también territorial en los caminos, o sea hay pega. Pero también es cierto que tenemos una situación en donde los seremis no dependen del gobernador regional, dependen del delegado presidencial y ahí yo se lo he dicho a él -así que no digo ninguna infidencia- creo que los seremis y los directores de servicio a nivel regional tienen una responsabilidad de apretar un poco las tuercas Porque necesitamos más gestión para reactivar la economía para desarrollar la agricultura para tener mejor conectividad, no basta con que en Santiago se hagan muchas cosas sino que la gestión local es indispensable y creo que en eso falta un poquito más de trabajo

Para ir cerrando, ¿como ve que se viene el año legislativamente hablando?

Va a ser un año, en materia de seguridad, muy marcado por cinco proyectos de ley. Acuérdese primero el Ministerio de Seguridad Pública que es clave y que lo estamos sacando adelante, segundo nosotros creemos que tiene que haber una agenda pensada en los nuevos tipos de delito en ciertas calificativas nuevas del homicidio, en todo lo que tiene que ver con los narco funerales o sea nuevas realidades delictivas que encuentran poca respuesta por parte de nuestra legislación. Tercero la ley de inteligencia, fundamental, que no la hemos sacado adelante principalmente porque sectores del Frente Amplio le han puesto todos los palitos que usted se puede imaginar. Materia de inteligencia para combatir los delitos de cuello y corbata o sea hoy día tenemos que tener más herramientas para ir en persecución de aquellos que defraudan al fisco y la última que a mí me parece muy importante es fortalecer también la respuesta penitenciaria, o sea cómo usted se toma en serio que las personas que entren a la cárcel cumplan sus condenas, que los jueces efectivamente apliquen las prisiones preventivas cuando corresponden. Entonces yo creo que la agenda de seguridad va a estar muy robusta, y si usted me pregunta a mí si hace 4 años un gobierno liderado por Gabriel Boric iba a impulsar este tipo de leyes yo lo habría dicho imposible y creo que la realidad se les ha ido imponiendo y es una buena noticia para los vecinos.