Alcalde Godoy: «Esto es un triunfo de la ciudad», tras reconocimiento de Rancagua como comuna minera.

Fotos: Nico Carrasco

14 fueron los puntajes máximos nacional obtenidos por 12 estudiantes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) que egresaron del Colegio Marista de Rancagua este año. Un motivo más que suficiente para que miembros de esta comunidad educativa le rindieran un reconocimiento a estos estudiantes por su logro académico, su compromiso y trabajo constante en un distendido desayuno realizado este jueves en dependencias del establecimiento, siendo recibidos por la vicerrectora Susana Urayama, el director Claudio Padilla, integrantes del consejo directivo y educadores del colegio.

José Pedro Andereya Reveco (Matemática 1 y Matemática 2), Javier Andrés Gutiérrez Medina (Matemática 1 y Matemática 2), Rosario Antonia Ulloa Retamal (Matemática 1 y Máxima distinción en Ciencias), Benjamín Rolando Vega Acevedo, (Matemática 1), Paulina Belén Silva Abarca, (Matemática 1), Simón Lacámara Díaz, (Matemática 1), Vicente Tomás Soto Alcaíno, (Matemática 1), Constanza Jesús Aravena Opazo, (Matemática 1), Rodrigo Maximiliano Cubillos Díaz De Valdés, (Matemática 1), Vicente Eduardo Pavez Donoso, (Matemática 1), Alonso Emilio Rubio Guzmán, (Matemática 1) y Javier Andrés Sarrazin Ponce (Matemática 1) son parte de la lista de mejores puntajes en esta prueba de selección.

Para la vicerrectora del Colegio Marista de Rancagua, este logro es un esfuerzo de ellos y que refleja el trabajo de todo un año. “Uno de los valores maristas es el trabajo bien hecho, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Es una motivación para ellos que es un valor agregado a toda la formación académica que reciben. Además de ser alumnos destacados en rendimiento también se destacaron en otras áreas como las artes o en su participación protagónica en el centro de estudiantes y en diversas actividades”, según dijo la representante.

En tanto, Rosario Ulloa, quien cursó en este colegio desde primero básico, señaló estar contenta y relató que no fue muy difícil rendir esta prueba pero que estuvo muy nerviosa al rendirla. Hoy quiere estudiar Medicina en la Universidad Católica. “En el colegio me han apoyado siempre, me llevo bien con mis compañeros y agradezco a los profesores por aprender todo de ellos. Mis papás también, están siempre conmigo, me contuvieron, así como también mis hermanos”.

Finalmente, el joven José Pedro Andereya, quien consiguió doble puntaje máximo en ambas pruebas de Matemática, indicó que con la preparación realizada durante el año era posible enfrentarla. “La presión puede jugar un poco en contra, Cuando supe el puntaje estaba feliz pero también lo esperaba un poco”, dijo. Y agradeció la oportunidad que le han dado de estudiar a sus padres, a su hermana mayor por estudiar con él Ciencias y al colegio y profesores por apoyarlo con sus ramos, con una preparación intensiva y con preuniversitario interno.