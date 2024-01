Rancagua, Doñihue y Coltauco recibirían platas del Fondo Común Minero del Royalty.

Luego que la Cámara de Diputadas aprobara en mayo del año ´pasado las modificaciones del Senado, el proyecto de Royalty Minero quedó en condiciones de ser promulgado como ley por parte del Presidente Gabriel Boric, acción que el presidente realizó el pasado 3 de agosto.

Se proyecta que este impuesto inyectaría por un periodo de diez años, más de US$450 millones, lo que equivale a un tercio de los US$1.350 millones que se estima que recaudará, brindando una mayor autonomía financiera para las regiones y comunas, a través de tres fondos. El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo que será destinado a presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales, por un total de 225 millones de dólares; el Fondo Comunas Mineras, que irá en beneficio de las comunas que posean faenas de explotadores mineros sujetos al Royalty, por un total de 55 millones de dólares y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial para comunas más dependientes al Fondo Común Municipal, por un total de 170 millones de dólares, duplicando el aporte fiscal a este fondo.

En ese momento la seremi de Minería Bárbara Gavia explicaba que, “O’Higgins podría recibir más de 14 mil millones por el Fondo de Equidad y Comunas Mineras del Royalty. A través del Fondo de Equidad, se estima que serán cerca de $11.263.902.451 que le corresponderán a O’Higgins, ya que esta cifra podría experimentar modificaciones una vez que se dicte el reglamento de la normativa”.

Pero la gran noticia se vio opacada por la polémica en nuestra región. Es que el gobierno a finales de mayo del año pasado -aunque la ley no establecía las comunas beneficiarias- realizó una simulación de las comunas que podrían verse beneficiadas con el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo de De esta forma, se estimaba que Coinco, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigüe, Olivar, Palmilla, Peralillo, Placilla y Pumanque recibirán entre 261 y 294 millones aproximadamente; Codegua, Doñihue, Las Cabras, Machalí, Malloa, San Francisco de Mostazal, Nancagua, Navidad, Paredones, Peumo, Pichilemu, Quinta De Tilcoco, Requínoa y Santa Cruz recibirán entre 303 y 387 millones de pesos, mientras que Pichidegua, Chépica y Rengo recibirán más de 404, 414 y 616 millones, respectivamente. Las comunas restantes, que corresponden a Chimbarongo, Coltauco, Graneros, San Fernando y San Vicente, recibirán entre 504 y 575 millones de pesos, aproximadamente. Y gracias al Fondo Comunas Mineras, la región podría recibir $3.288.916.108 de los cuales $889.044.189 serán destinados a Litueche, $1.305.439.697 a Machalí y $1.094.432.222 a Requínoa”. Así Rancagua era la única comuna de la región que no recibiría un peso del Royalty al no ser reconocida como comuna minera.

Desde ese momento comenzó una gran campaña, con la participación transversal de todas las autoridades locales encabezadas por el alcalde Juan Ramon Godoy, todos los concejales y todos los parlamentarios de la zona buscando revertir esta situación, buscando que Rancagua además de Doñihue, Olivar y Coltauco fuesen reconocidas comunas mineras ya que pese a que no tienen faenas en su territorio reciben gran parte de las externalidades negativas de la gran minería como lo son el paso o el acopio de los relaves, el transito de buses y camionetas, o son el lugar donde los mineros en su gran mayoría residen. El propio ministro de Haciendo Mario Marcel en entrevista con El Rancagüino señaló que sería el reglamento de la ley el que finalmente zanjaría está discusión, se esperaba que el mismo fuese publicado a mediados de octubre, sin embargo finalmente será dado a conocer a fines de este mes de enero.

En este contexto la tarde de ayer el senador Juan Luis Castro fue el primero en lanzar la noticia a través de un comunicado de prensa. “Hemos sostenido una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quien nos ha dado cuenta a la Comisión de Minería de las nuevas comunas que quedan en el Fondo Común Minero, parte del Royalty y esa ley que en definitiva favorece a las comunas de regiones mineras. En nuestro caso podemos decir que el esfuerzo desplegado durante largos meses, ha permitido que Rancagua, Doñihue y Coltauco se incorporen al fondo común minero”, señalaba el escrito.

Al respecto, la diputada Marcela Riquelme sostuvo que “ agradecemos al Gobierno del Presidente Boric, a cada uno de los ministros involucrados, a Cochilco y a todas de las instituciones que han sido parte del Royalty”, agregando

que “nuestra teoría de que los ductos son parte del relave va a ser acogida en el reglamento que va a aparecer en los próximos días, esto significa que comunas como Coltauco, Doñihue y Rancagua van a poder ser también consideradas comunas mineras, sumándose a Machalí, Requínoa y Litueche, ”.

Por su parte la diputada Marta González, también se refirió al tema haciendo hincapié en “el trabajo colaborativo de todos estos meses para hacer ver al ejecutivo que el diseño del reglamento que considera las comunas mineras tiene que considerar todas las externalidades negativas y también una parte importante que son los relave ductos donde transitan varias comunas de nuestra región y, en ese sentido, hemos tenido una buena acogida con todos los antecedentes que

hemos recopilado con los alcaldes, con los concejales”.

Las parlamentarias lamentaron además que no se haya considerado a comunas como Codegua y Olivar en el Fondo de Ciudades Mineras. Sin embargo, la diputada Marcela Riquelme, dijo que “aún no conocemos el reglamento, por ello apelaría a presentar nuevos argumentos medio ambientales para insistir con estas dos comunas.

Finalmente el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy aseguró que “esta gran noticia y esta inmensa alegría les pertenece a todas y todos los rancagüinos. Y especialmente quiero valorar el apoyo a esta cruzada que siempre tuvimos de parlamentarios, del concejo municipal, de los dirigentes del cobre, sociales, vecinales, de los medios de comunicación y de toda la comunidad rancagüina que se sumó a esta campaña”, comentó el alcalde de Rancagua.

Pero habrá que esperar hasta fines de mes, para conocer el reglamento y saber exactamente en que condiciones estas nuevas comunas recibirían estos fondos y de que montos estamos hablando. Recordemos que lo señalado en mayo era en base a una simulación donde entre otras variables hay que considerar la producción real de cobre que exista así como el valor mismo del metal para ver de que tamaño será la torta a repartir.

EL impuesto

Sobre cómo opera este impuesto a la gran minería que produce más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino, se establece una carga tributaria potencial máxima, considerando el pago de impuesto específico, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales. De esta forma, si la carga impositiva total supera los gravámenes legales, el royalty se ajustará para alcanzar al máximo establecido por la normativa.

La carga tributaria potencial máxima que establece el proyecto está diferenciada de acuerdo con el nivel de producción de cada gran empresa de la minería, con sus respectivos potenciales máximos. De esta forma, las empresas que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino su potencial máximo será de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA); mientras que para las empresas que produzcan entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino, su potencial máximo será de 45,5% sobre la renta. Este impuesto afecta solo a la gran minería, no a los medianos o pequeños productores.