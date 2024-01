“Lo que más me gusta es el terreno y que las cosas funcionen como corresponde”

Fueron más de 10 años los que Leticia Martínez trabajó en el laboratorio químico de Codelco División El Teniente, en el área de operaciones de la minera en la Cordillera de Los Andes. Fue allí cuando conoció el programa Aprendices, al que decidió postular.

“Estaba en una empresa contratista y el sueño era pasar a ser parte de Codelco, pertenecer a una minera de clase mundial. Además, llevaba tanto tiempo haciendo análisis químico, que quería hacer un cambio en mi vida laboral”, cuenta.

Así, llegó al puesto en el que se desempeña hoy, como operadora de la Planta de Hidrometalurgia.

¿De qué se trata tu trabajo?

En sí, la misión de la Planta de Hidrometalurgia es bajar el impacto ambiental de todos los residuos que se generan en la división. Aquí recibimos las aguas que se percolan del interior de la mina, que por naturaleza llegan vía subterránea y a través de una bomba llegan a nuestra unidad.

Aquí ingresan al sistema de extracción por solventes (Sx), donde se atrapan las partículas de cobre presentes en esa agua y la llevamos a otro proceso, que se llama electrowin, donde por intercambio de iones obtenemos cátodos de cobre.

¿Y qué tareas realizas?

En general hacemos trabajo en terreno. Nuestro jefe de turno nos da las directrices para mantener los flujos de agua y también la recepción de los camiones. Nos da las pautas y vamos al terreno, hacemos inspecciones visuales para ver si todas las cañerías están operativas, si tenemos los estanques de reactivo operativos, la capacidad para recibir aguas o polvos. Día a día chequeamos que el proceso sea continuo, que tenga y cumpla con todo lo óptimo que requiere la unidad.

También hacemos el control de la planta SX, ver que los flujos estén normales, la adición de reactivos, preparación de reactivos y el manejo de equipos si es que se requiere: operación de montacargas, operación de puente grúa.

¿Cómo fue pasar de trabajar en laboratorio al terreno?

Significó un gran cambio, porque pasé a operaciones preparando estanques gigantescos o sacos que son de toneladas. Fue un cambio rotundo en mi experiencia laboral, un desafío que me ha hecho crecer y ver la otra cara del proceso minero. Y ahora lo que más me gusta es andar en terreno y que las cosas funcionen como corresponde.

Llegué a un muy buen grupo, el jefe de turno y el operador experto son muy preocupados de que aprenda, que no me accidente, porque aquí es muy distinto y me han entrenado estos dos años que llevo aquí para adquirir todo el conocimiento que tengo ahora.

¿Qué significa para ti ser una mujer en las operaciones mineras?

Fui parte de la segunda camada de Aprendices y creo que es una gran oportunidad que las mujeres que vienen tienen que saber aprovechar. Habemos muchas que hacemos trabajos que siempre hicieron hombres y eso aporta mucho valor al proceso.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Mucho. Conocimiento, responsabilidad y mucho compromiso. Como bien se sabe, el cobre es un pilar fundamental en la economía chilena, por lo que el compromiso que tenemos es tanto con el país como con el medioambiente.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Me siento con una gran responsabilidad y de ahí viene el compromiso que tenemos con el trabajo que realizamos día a día, porque es importante trabajar en una empresa que es un pilar fundamental en la economía de Chile.