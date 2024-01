Una navidad llena de solidaridad para niños migrantes

Codelco División El Teniente y la Junta de Vigilancia Río Cachapoal Primera Sección y sus Afluentes inauguraron un mural sobre el cuidado de la flora y fauna de la cuenca del río Cachapoal en el Jardín Infantil Dintrans de Rancagua. La obra, pintada por el artista local Alonso «Loncho» Salazar, se enmarca en el Programa de Educación Ambiental del Agua, desarrollado en el sector.

Vanessa Mancisidor, coordinadora del programa de la Junta de Vigilancia, explicó que “es una forma de terminar un ciclo de trabajo, tanto en el ámbito comunitario como educativo. Esto constituye una manera de educar a la comunidad sobre el valor que tiene la flora y fauna de nuestra cuenca, así como de visibilizarlas diariamente en el lugar”.

Esta pieza se une a otros dos murales, también centrados en la conciencia ambiental, desarrollados previamente por la cuprífera y el artista, ubicados en la Eco Escuela San Alfonso de Alhué y en el Colegio La Isla de Doñihue.

Su autor, Alonso “Loncho” Salazar, señaló que “cuando me hicieron esta propuesta, me interesó mucho, porque no había hecho murales en Rancagua. Además, me invitaron a representar la cuenca hidrográfica del río Cachapoal, una interpretación centrada en la naturaleza y biodiversidad que es lo que me motiva y me interesa”.

Participación comunitaria

En la obra, se fomentó la participación de la comunidad mediante un taller de pintura en piedra, donde niños y niñas del jardín crearon libremente piezas que luego se integraron en relieve en el lienzo.

El supervisor de Desarrollo Comunitario de El Teniente, Carlos Vásquez, sostuvo que “este mural busca dejar una huella respecto a la naturaleza y el cuidado ambiental en el sector de Dintrans. Se diseñó con la participación de la comunidad, donde se trabajó por más de un año en diversos talleres. El mural refleja el sentido del programa y la importancia de la cuenca en el territorio”.

La directora del Jardín Infantil Dintrans, Luz González, celebró que “este espacio aumenta la conciencia, el conocimiento que tienen los niños y niñas sobre las temáticas ambientales. Además, esto genera un gran impacto en nuestras familias. La intervención de este tipo de programas es positiva para los centros educativos”.

Durante 2023, más de 200 residentes de la Población Dintrans se beneficiaron con la realización de una decena de talleres teóricos y prácticos en el Jardín Infantil Dintrans, enfocados en el cuidado del agua y economía circular.