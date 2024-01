Trabajador de 47 años pierde la vida por Hantavirus en Santa Cruz.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaria Ministerial de Salud de nuestra región confirmó la primera muerte del año por Hantavirus.

La víctima es un hombre de 47 años, de la comuna Santa Cruz que según lo que se ha investigado por parte del ente sanitario se habría contagiado en una faena, trabajando en la construcción de una casa.

En esta misma línea, la Autoridad Sanitaria hizo un llamado a los habitantes de la región a tomar precaución para evitar más contagios de hantavirus “quisiéramos recordarle a la ciudadanía que en actividades que sean recreativas, como ir a campings o hacer trekking debemos ser muy cautos, no circular por lugares que no estén habilitados. Si vamos a ir a una bodega o a una casa donde no se ha ingresado hace tiempo, tenemos que abrir las puertas y ventanas utilizando mascarilla, además dejar al menos media hora que ingrese el aire y luego limpiar superficies, en el tema laboral es importante el uso de protección personal”, señalaba el escrito.

El Hantavirus, es una infección considerada una zoonosis endémica y está asociada al ratón colilargo, (Oligoryzomys longicaudatus), un ratón silvestre de zonas rurales se encuentra presente en O´Higgins.

¿Cómo se contagia el Hanta?

El ratón infectado traspasa el virus a través de la orina, las heces y la saliva, y este se transmite al ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria.

La enfermedad se contagia por:

Respirar pequeñas gotas frescas o secas, o aire contaminado por saliva, orina o excrementos de un ratón infectado.

Ingerir alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de estos roedores.

Tener contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados (por ejemplo, tocar ratones, vivos o muertos, con las manos descubiertas; contacto directo de heridas con ratones o su orina, saliva o heces).

Tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus (herramientas, utensilios, muebles, ropa) y luego acercar la mano a la nariz, ojos o boca.

Ser mordido por un ratón infectado.

La infección por vía respiratoria ocurre en lugares cerrados y con presencia reciente de ratones, por lo que la transmisión es poco frecuente en lugares abiertos, expuestos al viento y al sol.

¿Cuándo se debe sospechar?

El período de incubación del virus hanta es variable, la persona puede presentar síntomas en un período entre cinco y 45 días, desde que se contagia.

Algunos síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza y del cuerpo. También puede haber molestias gastrointestinales. No son inmediatos y pueden manifestarse incluso seis semanas después de haber estado expuesto al virus.