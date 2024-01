PRO Jurídica Abogados brinda asesoría en derecho laboral.

Fotos: Nico Carrasco.

Hace un poco más de un año que la abogada Vanessa Pérez Palacios decidió instalarse definitivamente en la ciudad para dedicar su pasión específicamente a la asesoría jurídica laboral, de la mano de su especialidad: Derecho del Trabajo. Ella y tres profesionales más formar el equipo de PRO Jurídica Abogados, entidad que busca orientar a las personas para que hagan valer sus derechos como trabajador o trabajadora.

Vanessa es oriunda de Antofagasta y hace algunos años se trasladó a la zona con la marca de su oficina a cuestas y con una trayectoria basada con la defensa a trabajadores del sector minero. Dentro de su experiencia, la abogada cuenta con cursos en materia y litigación laboral, realizados en la Universidad de Chile, Universidad Católica e Instituto de Estudios Judiciales. Y en marzo de 2023 pudo concretar su anhelo de abrir una oficina de atención al público justo a un costado de la Inspección del Trabajo en Rancagua, lo cual le ha permitido entregar una ayuda integral a las personas que llegan hasta ahí sin ningún tipo de asesoría legal. “El beneficio de estar al lado es que podemos llegar a la gente de acá, nos da visibilidad”, dice.

Entre los motivos más consultados a este grupo de abogados se encuentran los despidos injustificados, la informalidad laboral, cuando no se efectúan el pago de sus cotizaciones y en general cuando son vulnerados sus derechos en el ámbito del trabajo, por ejemplo, en el derecho a la Salud. Lamenta que las personas se dan cuenta y recurren a estas situaciones cuando sus derechos ya son “groseramente vulnerados y desde hace tiempo”, y terminan acudiendo a la Inspección del Trabajo a hacer una denuncia sin tener ninguna orientación. “Nosotros podemos entregarles a estas personas una óptica más especializada sobre su caso ya que en ocasiones la situación amerita su judicialización”.

Vanessa Pérez argumenta que muchas personas no conocen sobre sus derechos laborales. En el último tiempo ha debido asesorar muchos casos relacionados al ámbito agrícola, donde he visto una serie de vulneraciones e irregularidades. “Por ejemplo, son hombres y mujeres que no tienen un baño cerca de sus labores, o ni siquiera tienen uno. Otras personas se encuentran en informalidad laboral, sin contrato a pesar de llevar años con un mismo empleador”, entre otras situaciones, describe. Y asegura que ve dentro de su experiencia muchos casos para atender sobre despidos injustificados en el rubro de la minería y de la construcción.

ASESORÍA GRATUITA

PRO Jurídica se destaca por ofrecer su primera consulta de forma totalmente gratuita. “Si la persona tiene dudas sobre su despido, sobre su situación laboral actual, calcular su finiquito, etcétera, puede pasar a hablar con nosotros. Y si ellos y ellas optan por una intervención judicial es ahí donde cobramos recién nuestros servicios”, explicó. “Ahí le ofrecemos dos alternativas que son que lo somete al tribunal a cargo del trabajo de nosotros, o bien, podrían hacerlo a través de la Inspección del trabajo conservando su fuente laboral, lo que dependerá de lo que quiera hacer la persona. Si se judicializa nosotros cobramos un porcentaje de lo que se obtenga tras el juicio. Si no obtenemos ninguna suma de dinero tras el caso no le cobramos absolutamente nada al trabajador(a)”, según comenta la abogada Pérez.