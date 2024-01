Agrupación de Juntas de Vecinos Fuerza Poniente sueñan con la construcción de un liceo técnico.

En una de las últimas jornadas del año 2023 todo fue alegría para la Agrupación de Juntas de Vecinos Fuerza Poniente, quienes se reunieron en la sede social de Villa Alameda para realizar una reunión de trabajo que comenzó con una encuesta que se les hizo a los asistentes, consultas, opiniones y además de una entrega de nuevas noticias para la agrupación.

Durante todo el año 2023 los dirigentes pertenecientes a la Agrupación de Juntas de Vecinos Fuerza Poniente de Rancagua trabajaron por llevar progreso y desarrollo a sus comunidades. Fue así como postularon a diferentes proyectos a través de sus propias personalidades jurídicas que tienen cada una de estas instituciones.

Equipamiento comunitario, mejoramiento de sedes, entre otras iniciativas fueron plasmándose durante el año. Pero también uno de sus principales logros de esta organización vecinal fue que consiguieron una ley transitoria que está beneficiando a miles de familias en todo Chile y que es la condonación de la deuda de la basura la que ya está en pleno funcionamiento y que durará hasta el mes de abril del año 2024.

También sostuvieron reuniones con diferentes autoridades comunales, regionales, parlamentarias y de gobierno a quienes les plantearon sus inquietudes y nuevas ideas de proyectos de ley. Organizaron por cuarto año consecutivo un viaje al litoral central con la finalidad de autocapacitarse en diferentes materias que potenciaran sus conocimientos. Asistieron a cursos de liderazgos como el implementado por la universidad O’Higgins, entre otros.

Consiguieron colocar a seis integrantes de la Juntas de Vecinos Fuerza Poniente en el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Municipalidad de Rancagua y a diez de los suyos en el Cosoc del Gobierno Regional, además de los Cosoc de Minvu, Sernac y en salud donde cuentan con un representante en cada uno.

Continúan trabajando con Secplac de la Municipalidad de Rancagua en proyectos de gran envergadura y participaron en cuanto fondo concursable estuviera disponible. Lograron por quinto año consecutivo colocar a un dirigente de la agrupación como el más destacado del sector poniente.

Ya tienen lista y diseñada la que sería para ellos la nueva ley de juntas de vecinos, proyecto el que ya estaría ad portas de ser ingresado a la cámara.

Entre sus planes a largo plazo esta luchar por la construcción de un liceo técnico profesional en el poniente de la ciudad debido al explosivo aumento de viviendas y por la falta de recintos educacionales en el sector lo que involucra que muchos jóvenes deban desplazarse a otro sector de la ciudad para estudiar, lo que conlleva saturación vehicular, alejamiento de su lugar de origen, gastos en locomoción, etc.

También se abocarán al tema de la movilización en el poniente y la problemática de cierres de bandejones en villa Alameda lo que ha generado grandes atochamientos para llegar al Hospital Regional y colapso de estacionamientos además de crear desorden vehicular en los pasajes cercanos. De igual manera buscarán iniciar conversaciones con el ministerio de vivienda y otras autoridades por la existencia de terrenos eriazos abandonados por privados, los que incluso datan de hace más de 20 años.

COMPARTIR EN COMUNIDAD

Luego vinieron los brindis, regalos, bailes y también karaokes en una convivencia que compartieron los integrantes de la Juntas de Vecinos Fuerza Poniente En la oportunidad la dirigenta de Villa Alameda, Lucyla Sepúlveda, dijo “Ha sido todo un año de intensa labor social y estoy feliz porque se lograron muchos proyectos para nuestras comunidades. Me siento muy contenta de que mi villa pertenezca a esta agrupación Fuerza Poniente”. Y además de haberlos recibido en mi sede por primera vez es algo que me llena de alegría.

Por su parte, el dirigente de Población Patria Joven, David Carrasco expuso “Estoy feliz de estar en esta agrupación he aprendido mucho y he logrado proyectos para mi población, además he adquirido conocimientos que me están sirviendo para ir trabajando de mejor manera con mi comunidad a la cual represento”

En tanto, la dirigenta de la Junta de Vecinos San Vicente de Paul, Fancy Valenzuela, dijo “Después de un año de trabajo aquí se puede ver la unidad y la buena amistad que tenemos entre todos y todas, en mi caso sigo con los tramites de tener mi sede social y sé que lo lograré con el apoyo de Fuerza Poniente”

Finalmente, la dirigenta de Villa Torres del Paine, Francisca Millaquipai, declaró “me encanta este grupo, a simple vista se nota la buena amistad y el compañerismo, además hoy comoFfuerza Poniente somos seis Cosoc en la Municipalidad y desde esa tribuna trabajaremos junto a los Cosoc del gobierno regional para ir solucionando las diferentes problemáticas de nuestros barrios”.