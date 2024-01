Estudiantes de pregrado de la UOH iniciaron internado de medicina en el Hospital Regional

54 estudiantes de sexto año académico y 39 de séptimo pertenecientes a la Universidad de O’Higgins (UOH), dieron el vamos a su internado de medicina acompañados por el director (s) del establecimiento, Adolfo Beck, entre otras autoridades.

“Estamos muy contentos de recibir en nuestro Hospital Regional a estos 93 estudiantes de Medicina de la UOH, porque con la ayuda de nuestros tutores clínicos, no sólo pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la escuela, sino que representarán un beneficio importante para la atención de nuestros usuarios y pacientes. Esperamos de hecho, que muchos de los alumnos que hoy comienzan su internado, en el futuro sean parte de nuestra institución”, expresó el director (s) del hospital, Adolfo Beck.

Para el Dr. Mario Torres, jefe de carrera de medicina de la Universidad de O’Higgins, “el inicio del internado de nuestros alumnos de sexto año es emocionante, porque nuestros estudiantes comienzan su proceso formativo final, que es la práctica clínica, la que realizan en el principal campo clínico que es el Hospital Regional, que absorbe entre un 80 y 90% de los cupos para desarrollar estas prácticas. Emocionante también por nuestros estudiantes de séptimo, ya que inician su último año, antes de transformarse en médicos de la UOH”.

Elisabeth Moreno, jefa del Departamento de Formación, Extensión y RAD del HRLBO, por su parte señaló que “ha sido una excelente experiencia para nuestra institución tener a los estudiantes integrando sus habilidades y conocimientos en este entorno real que es el hospital. Asimismo, la buena relación que hemos consolidado con el equipo docente de la UOH en el tiempo, con el acompañamiento permanente a la generación que conocimos desde segundo año, que continúa su aprendizaje en el HRLBO, ahora como alumnos de séptimo año, y aquellos estudiantes de sexto, que han iniciado su práctica, que tendrán este contacto gradual con pacientes y equipos de salud en terreno”.

Con lo anterior, los internos de medicina, se desplegarán por distintos servicios clínicos del HRLBO, entre ellos, Cirugía, Medicina, UTI, Pediatría, Ginecología y Traumatología, acompañando a los equipos de salud, para llevar a cabo procesos de recopilación y registro como anamnesis, junto a entrevistas a pacientes. “El trato humanizado es uno de los elementos que me ha llamado mucho la atención en estos días en que empecé la práctica. Mi primer destino fue la unidad de Alivio del Dolor y en ella he ido aprendiendo lo importante que es la contención y empatía con el paciente oncológico en la etapa que atraviesa, lo que he evidenciado también en el trabajo de los equipos de salud del hospital, con mucho agrado. Tengo grandes expectativas de lo que pueda aprender y practicar este año aquí”, finalizó el estudiante de sexto año de Medicina de la UOH, Jaime González.