Grandes y Chicos disfrutaron de la Navidad Azul, una celebración llena de magia y alegría

No hace muchos años recién por estas fechas, y generalmente en febrero, hablábamos de incendios forestales. Pero esta normalidad ha cambiado y lo que era una pequeña temporada se ha extendido. Ya en septiembre dimos cuentas de los primeros incendios.

El organismo encargado en nuestro país de combatir estos siniestros es Conaf, por este motivo conversamos con su director regional, Oscar Galdames. Con él entre otros temas hablamos de los recursos con que la región cuenta hoy para el combate de estos incendios y de como es el trabajo de la Corporación en esta temática.

Hasta hace unos 5 años había una clara temporada de incendios forestales y ahora incendios tenemos prácticamente todo el año….

Hace yo creo que unos hasta 5 años atrás, los incendios estaban solo en unos pocos meses. Inclusive nuestra operatividad con brigada comenzaba a contar de noviembre diciembre hasta marzo como término, pero hoy en día producto del mismo cambio climático ya que la temporada está prácticamente todo el año, nosotros como como Conaf empezamos a operar fuertemente ya desde del mes de septiembre y a contar de octubre estamos completamente ya instalados en la región con nuestras brigadas.

Hasta el momento, no hemos tenido a lo mejor grandes incendios acá pero han habido varias alertas rojas y amarillas….

Efectivamente llevamos en cantidad de incendios un 30% menos que la temporada anterior y en hectáreas en superficie quemada digamos estamos en un 52 por menos. Pero esto no son solo estadísticas, puede variar de un día para otro.

En esta temporada los mayores incendios han sido en La Estrella- Marchigue.

El incendio de La Estrella que nos consumió 690 hectáreas. En Marchigue también tuvimos uno sobre las 100 hectáreas Y preparándonos porque también tuvimos lluvia hasta muy tarde, entonces eso produce que también retarde un poquito el secado del pasto, digamos de la vegetación Así que preparémonos ahí para estos meses venideros.

PASTO VERDE

Todavía se ve el pasto más bien verde, no se ve tanto ese pasto seco y que normalmente se veía en las épocas de más calor.

Efectivamente tuve la suerte ya de efectuar un recorrido sobre todo por el cercano costero (fines de diciembre) que primeramente presenta los mayores cantidades de incendios y el tema del pasto no es menor. Yo observé varios sectores pastos sobre el metro de altura que es pero fatal para una propagación de los incendios forestales o vegetacionales y también me dimos una vuelta por acá por el sector de cordillerano que ahí vamos a está más verde todavía digamos la vegetación.

Anuncios

Si bien la investigación no le corresponde a CONAF, igual llama la atención que La Estrella haya tenido tantos incendios en tan poco tiempo.

Efectivamente hay un tema que la parte legal le corresponde a fiscalía llegar, pero sí tengo certeza de que el de La Estrella hubo detenidos. Sin embargo, a esta temporada ya llevamos 16 personas que han sido detenida con su proceso correspondiente.

La gran mayoría de estos incendios han comenzado por descuidos más que por alguien que haya ido de a prender el incendio intencionalmente, pero igual es por acción humana.

El 99,7% de los incendios son causados por acción humana. Por lo tanto, ahí el llamado también a la ciudadanía a la prevención, a poder entregarnos información ante un avistamiento de ya sea de humo, de que alguien está intentando hacer fuego llamando al 130 de CONAF o al 133 de Carabineros y que nos puedan colaborar. Realmente la ciudadanía juega un rol, pero super importante

No hace mucho fue detenido una persona que trabajando con un esmeril salta un chispa y causa un incendio. Así son varios los casos, o sea incendios si bien originados por acción humana son por accidentes, algo absolutamente casual y no intencional.

Efectivamente, ahí hay un tema no menor que es el tema de las parcelaciones o segundas viviendas que están en los sectores sobre todo de la costa, lo que hace que la persona o la que está a cargo de esta de estas – la mayoría deben ser segundas viviendas me imagino- vayan y trabajen los fines de semana y ahí está el el auto cuidado al que llamamos como institución por el uso de la galletera, el uso de la soldadora, inclusive el asado. Entonces por favor hay que llamar a la conciencia de que estas cosas por favor no efectuarlas en esta temporada en que están las temperaturas muy elevadas. por lo tanto después se nos arranca un incendio y puede ser más catastrófico

Una de las precauciones que siempre se habla es mantener limpia la interfaz, que es esta área entre comillas entre lo urbano y lo rural tener por lo menos esos pastos cortados.

Efectivamente ese es el famoso tema de interfaz. Hoy en día también estamos con un proyecto de ley en el parlamento donde se está regularizando un tema de la institucionalidad pública de CONAF, en el cual tengamos mayores potestades y también paralelo está la ley de incendios en el cual también ahí van a haber mayores antecedentes en un poco tiempo más, pero para información estamos trabajando en esos dos proyectos que permitan a la institución tener mayor potestades que hoy en día por ser híbridos, como digo yo, el tema nos impiden realizar ciertas funciones.

Anuncios

AERONAVES

El gobierno anunció un importante aumento del presupuesto para para CONAF, ¿en la práctica en que se ve reflejado especialmente nuestra zona ese aumento del presupuesto?

El presupuesto se aumentó en un 47 7% a lo que corresponde el programa de incendios, lo que nos atiende a nuestra región es contar con seis siete aeronaves.

Yo llevo un par de años con entonces, hoy en día tener esta cantidad de aeronaves es muy importante de qué tipo. Tenemos dos aviones, cuatro helicópteros livianos con una capacidad de 1200 litros, también nos acaba de llegar un semipesado, un helicóptero que está posado en el aeródromo de San Fernando con una capacidad de 4000 l. Más dos aviones que hoy están en la base de Aviación de acá de Rancagua. Tenemos siete eh aeronaves disponibles para la región lo que es un aumento significativo. Nunca es suficiente ante una emergencia de esta índole.

También comentar que nosotros contamos con 24 brigadas con alrededor de 410 brigadistas forestales También tenemos tres brigadas nocturnas que están ubicadas estratégicamente en la región, una está en Coltauco, está otra en la comuna de Litueche y la última en Chépica que es una novedad para la región contar con brigadas nocturnas las cuales funcionan desde las 20 horas a las 8 de la mañana del día siguiente.

Los incendios forestales nocturnos es un trabajo muy peligroso

Si bien es cierto que se denominan nocturnas, pero no van a ir a combatir en horario nocturno sino que están en los contornos. Cuando tenemos contenido un incendio vamos a estar a los alrededores de esto para estar informando el resultado pero combatir no no está permitido de noche estar combatiendo.

Lo mismo para las aeronaves.

Las aeronaves efectivamente tienen un horario. Generalmente en esta época es hasta alrededor de las 20: 30 que de ahí deben bajar a tierra.

BOMBEROS

Entiendo que la responsabilidad de bomberos es proteger las casas por ejemplo y la de Conaf de apagar el incendio forestal propiamente tal

Efectivamente, agradecer también la labor de bomberos. El trabajo lo realizamos de forma conjunta con todos los organismos del estado más la ciudadanía por lo tanto como la pregunta relacionada a bombero existe un trabajo pero espectacular con bomberos y efectivamente ellos están para la contención en la ciudad o en o proteger la casa que está que está a lo mejor en el campo y nosotros a combatir el incendio digamos vegetacional que hoy en día también es un tema, porque ya volviendo al tema de la interfaz ya hoy día la brecha ya prácticamente no existe porque con las parcelaciones tenemos muchas casas fuera de la misma comuna poblacional digamos pero se nos han ido a los alrededores y eso ya está marcando bastante terreno también.

Y cómo es el sistema, cómo se va escalando los recursos en el caso de un incendio

Lo primero es mencionar que nosotros tenemos torres de vigilancia distribuida en distintas partes de la región. Ahí tenemos un sistema de alerta que es que el torrero o la torrera -porque también está el aporte femenino- y ellos nos envían una información a nuestra central de comunicaciones que está en Machalí. También a través del 130 y ahí nosotros empezamos inmediatamente llamando a la brigada que esté más cercana del sector a que vaya a visualizar y ahí determina el jefe de brigada hace un levantamiento de información a la central y se comienza la distribución de los recursos para dicho trabajo.

Como en toda emergencia la primera respuesta es local con las brigadas cercanas con los bomberos pero si el incendio ya escala cómo se le van sumando recursos

Llamamos a la brigada que tenemos más cercana y bomberos y efectivamente se puede ir ampliando agrandando dicho incendio y ahí ya vamos coordinando con Segnapred para ir enviando los recursos. También tenemos nuestro sistema de prognosis que nos permite visualizar la probabilidad de avance del incendio y con eso nosotros vamos sacando recursos de desde diferentes partes, sin descuidar eh ciertos sectores que no puedan quedar desprotegidos.

Anuncios

Las brigadas que mencionó ¿son solo para atender a la región o nosotros tendríamos que apoyar -por ejemplo- al Maule si es que el Maule se ve sobrepasado en sus recursos o ellos a nosotros?

Efectivamente se opera así Y es más en el último incendio que o penúltimo para ser exacto que tuvimos en Las Cabras nosotros pedimos apoyo de a la región Metropolitana que estaba en la comuna de Alhué tenía una brigada helitransportada que era más cerca sacarla que nosotros, por lo tanto esto un trabajo en conjunto con la central en la cual vamos visualizando, qué recursos tenemos más cercanos y por ejemplo el helicóptero que está posado -el grande de 4000 l – es a nivel nacional. Si bien cierto está posado acá puede ser despachado a cualquier región vecina y también funcionamos lo mismo nosotros Si vemos que la emergencia es complicada en la séptima región en la quinta nosotros también enviamos recursos siempre salvaguardando nuestra región.

Bueno lo mismo también prestan servicios nacionales este estos grandes aviones

Efectivamente también están ahí a disposición. Esperemos no ocuparlos, pero ya cuando el incendio es de magnitud también podemos solicitar el el recurso nacional.

Y cómo proyecta el resto de la temporada

Es difícil tener una proyección, pero todo nos indica que va a ser bien compleja la temporada acá en la región.

Vuelvo a repetir el llamado a la ciudadanía a que nos colaboren, que hay una corresponsabilidad también de parte de cada uno de nosotros de del autocuidado, de proteger, de denunciar. Eso es super importante ,denunciar. Y volviendo a la pregunta de proyección si bien es cierto está complejo, esperemos que no suceda. Me tocó estar ser partícipe en el 2017 del gran incendio que tuvimos, un mega incendio. Y la verdad que es muy complejo, pero espero que no lleguemos a eso