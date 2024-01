Detienen a hombre de 26 años por haber agredido a su madre

Inquietos se encuentran familiares de residentes del Centro de Adultos Mayores, San Lorenzo de Rancagua, hogar que atiende a un poco más de 40 adultos mayores que viven de manera permanente en el lugar donde algunos de ellos tienen deterioro cognitivo, es decir, presentan dependencia, eso luego que a fines de diciembre CONAPRAN, informara la decisión de cerrar sus Establecimientos de Larga Estadía, a causa de una fuerte reducción de dineros.

Una de ellas es Ivone Yáñez de Rancagua quien hace más de un año tiene a su padre de 92 años viviendo en el Hogar de Ancianos de San Lorenzo de Rancagua, “el 4 de enero me avisaron que el hogar se cerraba y que tenía que buscar un lugar para mi padre que tiene Alzhéimer. He llamado a ELEAM y no hay cupos y los hogares particulares son muy caros. Al principio nos dijeron que se podían mantener ahí hasta febrero, pero ahora nos han dicho que hay que sacarlos lo más rápido posible, porque para la reubicación le darán prioridad a diez ancianos que no tienen familia”, comenta angustiada la rancagüina que asegura que el Hogar San Lorenzo es un lugar ameno y cómodo donde reside su progenitor.

UN 69% MENOS EN PRESUPUESTO PARA CONAPRAN

El origen de esta crisis tiene relación con que el gobierno bajó el presupuesto del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN) en un 69% por lo que la entidad decidió cerrar siete recintos fuera de la Región Metropolitana, ubicados en Taltal, Illapel, Rancagua, San Javier, Hualpén, Valdivia y Puerto Natales.

La información la dio a conocer la corporación de derecho privado fundada en 1974 que atiende a personas vulnerables de la tercera edad por medio de una declaración pública a la comunidad, trabajadores, autoridades, familiares y a las personas mayores que residen en sus establecimientos donde explica la situación en que en específico, pasando de casi $2 mil millones a unos $600 millones, lo que la obligó a una reestructuración.

“En la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2024, por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República de Chile, se ha dispuesto una rebaja de un 69% de los recursos que se entregaban para el funcionamiento de los 12 Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) vulnerables del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, esto significa que de los $1.866.107.000, que se recibieron para la operación del año 2023 recursos que ya eran insuficientes en la atención de las personas mayores, para el 2024 se reducen a $596.0000.000 lo que equivale a $124.500 mensuales por persona mayor”, indicaron desde CONAPRAN.

El organismo informó que la situación se debe a la medida financiera que los obliga a cambiar el modelo de financiamiento que han mantenido durante 49 años “El Directorio de CONAPRAN se ve en el imperativo de iniciar el proceso de racionalización de la operación de la corporación, debiendo cerrar los ELEAM que están fuera de la Región Metropolitana con sentido de urgencia, y realizar una adecuada derivación, reubicación a otras entidades públicas y/o privadas o egresos de las personas mayores, cuidando siempre su bienestar y trato. En esta tarea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), nos acompañará en el proceso”.

Agregaron que “Esta medida se ha tomado en respuesta a las restricciones financieras impuestas por las políticas gubernamentales vigentes, las cuales han determinado la necesidad de ajustar los recursos asignados a diversos programas”.

En suma, la clausura de estos recintos dejará a más de 143 residentes sin hogar, en un escenario que ya es complejo por el aumento de la demanda por cupos en los ELEAM y la baja disponibilidad de estos establecimientos en el país.

SENAMA INDICÓ QUE ACOMPAÑARÁ A LOS FAMILIARES

Respecto a la crítica situación que afecta a adultos mayores, desde SENAMA nacional por medio de un comunicado de prensa indicaron que acompañará a los familiares y a los abuelos en esta transición “A través de la Ley de Presupuesto del Sector Público, se determinó equiparar el financiamiento 2024 de Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN), al per cápita que reciben las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que participan del concurso público Fondo Subsidio ELEAM”, indica.

El escrito agrega que “Ante la determinación de CONAPRAN de cerrar sus Establecimientos de Larga Estadía fuera de la Región Metropolitana, SENAMA ha elaborado un plan de acompañamiento que garantice la correcta derivación o reubicación por parte del Consejo hacia las personas mayores residentes, en caso de ser necesario. Lo anterior para que se realice de manera acompañada y supervisada, con protocolos claros que resguardan el cuidado de las personas mayores que son parte de estos establecimientos, contemplando la diversidad de experiencias en torno al envejecimiento y promoviendo la equidad de derechos en hombres y mujeres mayores”, dice el documento.

Cabe destacar que los residentes podrían estar hasta finales de febrero en los establecimientos, mientras Conapran y Senama los deberían reubicar.