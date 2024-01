Pablo Calandria: “aún nos faltan dos refuerzos para O’Higgins 2024”

Este jueves se realizó la formalización de cargos contra un ex carabinero de la Cuarta Comisaría de la comuna de Rengo, acusado de participar en abril del año 2023 en dos robos en la comuna de Rengo y Curicó. El imputado E.E.A.F, actualmente se desempeñaba como guardia de seguridad en un mall de Osorno, con domicilio en Rio Bueno.

Fue detenido el miércoles último por la Sección de Alta Complejidad de la PDI en las afueras de su domicilio. La Fiscal, Javiera Oro, señaló que al momento de los hechos, el imputado se desempeñaba como carabinero activo hasta mayo del 2023, fecha en la que fue dado de baja.

El primer hecho ocurrió en abril del año 2023, en calle Arturo Prat de Rengo, cuando concurrió a la casa de su víctima junto a otras personas. Una vez al interior, sustraen joyas de plata y relojes de propiedad especies avaluadas en un millón de pesos. También realizan un forado e ingresan a la Ferretería García y, la labor del ex carabinero, en ese robo habría sido avisar la llegada de carabineros a sus cómplices, alertando para que salieran del lugar, recibiendo luego parte del botín. Esto se lo regala a su pareja, siendo finalmente recuperadas y entregadas a su dueña de 75 años de edad. Se pide formalizarlo por el delito de robo en lugar habitado.

También en abril del 2023, el imputado junto a otro grupo de personas, llega a Curicó a la empresa Entel, donde ingresan por un forado desde un sitio eriazo a las dependencias, desde donde intentan sustraer especies de alta gama. La labor del imputado era avisar la presencia de carabineros al resto de sus cómplices, pero al haber cámaras, llega personal de la empresa huyendo del lugar. Se solicita formalizarlo por el delito de robo frustrado en calidad de autor, pidiendo la Fiscal la medida cautelar de prisión preventiva.

En mayo del año 2023, el Capitán de la Cuarta Comisaría de Rengo, se entera por la pareja del imputado, la que acudió a la Comisaría, que el sujeto posiblemente estaba participando en estos hechos delictuales, indicando que se enteró de la planificación del robo en Curicó, además informa que el sujeto le había entregado joyas, esto marca el inicio de la investigación adujo la Fiscal, ya que el ex carabinero se comunicó con sus cómplices desde el teléfono de su pareja. Cabe destacar que el día 13 de abril del año 2023 el ex funcionario presentó licencia médica, pero por razones de no haber cumplido ciertas normas que requería su trabajo, fue dado de baja el día 30 de mayo del año 2023. Tras ello se colocaron a disposición los antecedentes para su detención.

El Defensor, Juan Carlos Venegas, se opuso a la medida de prisión preventiva, ya que adujo que si bien hay denuncias y partes de los delitos, sólo se presume que pudo haber ingresado al domicilio, no existen registros de cámaras y fotografías, sólo el relato de funcionarios de carabineros. Agrega que el día 13 de abril había presentado licencia médica por lo que no habría tenido acceso a información que emanara desde la Cuarta Comisaría, así como no se puede comprobar que la supuesta información haya llegado a los autores materiales del delito, sumado a que recalcó que actualmente esta investigación no tiene a más detenidos, indicando que sólo se habla de presunciones, sin receptores.

Tras la formalización se determinó que E.A.F, quedara en prisión preventiva, ya que el tribunal señaló que los antecedentes presentados en la audiencia permiten presumir que el imputado tendría participación de autor en los hechos que se investigan. Se dio un plazo de investigación de 60 días.