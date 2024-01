“Si   quieres   promover   la   paz, protege   la   creación”

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te tocará solucionar tus propios problemas sin agobiar a tu pareja, sobre todo si son familiares. Hay algunos asuntos en los que tu media naranja no debe entrar, aunque puntualmente te ofrezca algún consejo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás la sensación de que todo está completamente decidido. Tanto en cuestiones amorosas, como familiares o económicas notarás que termina un periodo y empieza el siguiente, aunque las expectativas te lleven a las dudas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los temas monetarios tienden a dificultar tu vida en pareja cada vez en mayor medida. Seguramente ya pasó la época del romanticismo y los viajes y es hora de poner manos a la obra y trazar un plan coherente de ingresos y gastos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los engorrosos asuntos domésticos, tareas que habías aplazado hasta ahora, requerirán tu atención en esta jornada. Por suerte, contarás con la ayuda de los amigos si se trata de una reparación o un traslado, y al menos te saldrá económico.

LEO (23 julio-22 agosto).

Alguien esperaba el día festivo para anunciar la buena nueva. Tendrás compromisos que atender con tu familia política y echarás de menos la complicidad que tienes que la tuya propia, pero siempre habrá alguien con el que conectes mejor.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Paradójicamente, la falta de actividad puede llevarte hoy a una hiperactividad verbal, en la que tendrás necesidad de explicarlo todo, pero no lo confundas con la verborrea. Conseguirás aburrir a los demás y, lo que es peor, decir alguna inconveniencia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te llegará información para ponerte de una vez por todas en marcha y dedicar parte de tu tiempo libre a preocuparte por las necesidades más básicas de los demás. No es necesario que viajes ni nada por el estilo, siempre hay alguien cerca que necesita de tu trabajo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Todo apunta a que pasarás una de esas jornadas memorables, pero si no aparcas tu habitual pragmatismo, las cosas se te pueden volver en contra. No estés tan obsesionado con las apariencias y aprende a vivir el momento. Encontrarás maravillas por explorar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu atractivo personal se verá hoy muy reforzado, así que muéstrate tal como eres y disfruta de un día perfecto para seducir. No obstante, cuídate de algunas de las personas que encuentres en el camino; no todo el mundo entiende muy bien tu forma de ser.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Surgirá un imprevisto en el apartado amoroso, relacionado, muy posiblemente, con una tercera persona. No te precipites, y trata de buscar en ti mismo las causas que hacen que las cosas no salgan como habías planeado: no caigas en el error de culpar siempre a los demás.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Mano izquierda y diplomacia serán las armas indispensables para tu lucha de hoy. Lleva adelante tus propios proyectos, respetando las posturas de los otros y, sobre todo, no cayendo en provocaciones que intentarán desestabilizarte.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La compañía de tu familia te llenará de bienestar. Disfruta de este momento al máximo, tu optimismo y tu entusiasmo contagiarán a los que te rodean, y servirán para ayudar a pasar un buen día al menos a ese pariente que atraviesa por un bache.