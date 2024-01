HORÓSCOPO DEL LUNES 15 DE ENERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La incertidumbre en el ámbito profesional puede que te afecte más de lo debido. Será un día muy propicio para las tensiones entre compañeros. Evita las discusiones, ya que puedes decir cosas que realmente no piensas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puedes pagar hoy los excesos que has cometido en los últimos días. Aunque este no sea tu caso, te vendrá bien descansar más y dormir bien de cara a los retos que se te presentan. Te esperan planes para un buen tono físico.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy notarás que todo el mundo te genera enfados, sin saber muy bien la razón. Tal vez sea cuestión del crudo lunes. Relájate planeando una salida próxima a algún lugar de naturaleza, relajante.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el trabajo te llevarás una grata sorpresa si no aceleras los acontecimientos y tienes paciencia. En el amor, va a surgir un encuentro casual con alguien de tu entorno académico que despertará algo en ti que llevaba mucho tiempo dormido.

LEO (23 julio-22 agosto).

Alguien de tu entorno profesional aprovechará tu buen momento personal para hacerte una confidencia que te sorprenderá. En la familia no te faltarán muestras de cariño que recibirás más entregado que nunca. La espalda te puede molestar; consulta con el especialista.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El anuncio que hoy puede hacerse público de cambios en el ámbito laboral puede repercutir seriamente en tu estado actual. La dirección que tome tu carrera profesional será confusa, pero a largo plazo, cualquier cambio se convertirá en una oportunidad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Últimamente has vivido importantes cambios en tu vida, y debes saber que te costará un poco adaptarte a ellos. Si tienes paciencia, verás cómo la nueva situación que se ha conformado en torno a ti te resultará provechosa en muchos aspectos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si te gustan las aventuras con cierto morbo, este es tu día. Por poco espabilado que te encuentres, una mirada a tu alrededor te hará descubrir posibilidades a tu alcance. Si tienes pareja, tendrás que incluirla en el lote o pensar en otras cosas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Sólo te falta un poco de fuerza de voluntad para salir a flote de los problemas que últimamente te agobian. Trata de no perder los nervios y domina tu carácter. Puedes recibir un dinero con el que no contabas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es una buena época profesional; aprovecha esta buena racha para lograr la estabilidad que necesitas. Piensa sobre todo en los gastos presentes y en los que se avecinan, ahora que la familia aumenta. Tendrás muy buenas energías.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Buen día para adentrarte en tus conflictos amorosos y poner en orden tu vida sentimental. Aunque lo has pospuesto todo lo que has podido, sería conveniente no dejar pasar más tiempo y poder centrarte en tantas cosas que te están esperando.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás reuniones de trabajo que no te apetecerán en absoluto, ni por el tema ni por las personas que participan en ellas. Pero la parte más encantadora de tu persona sale a la luz, y te mostrarás amigable y tranquilo.