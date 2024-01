Un incendio de nunca acabar

Por estos días nuevamente diversos incendios forestales han complicado a nuestra región, pero no es de estos siniestros que queremos hablar hoy sino de otra emergencia que nuevamente ocurrió este fin de semana y que lamentablemente seguramente volverá a repetirse, y no hay campaña de prevención que hasta altura pueda evitarlo.

Nos referimos al incendio que periódicamente afecta al basural que de clandestino tiene poco ubicado en la Ribera del Río Cachapoal al oriente de la población Dintrans.

En este sector son miles y miles de toneladas de basura las que se acumulan en este espacio de uso publico (por ser orilla de río) y prácticamente todos en Rancagua sabemos donde queda y hay quienes lucran botando basura lejos de las miradas del centro de la capital regional.

Pero las altas temperaturas cada cierto tiempo nos recuerdan la existencia de este punto negro en nuestra ciudad, quemándose la basura produciendo una densa nube de humo que este sábado cubrió gran parte del sector oriente, por eso era el olor a humo que inundó la ciudad. Quizás cuanta contaminación, cuanto material particulado que tanto se trata combatir en el invierno se habrán vertido en el ambiente, complicando aún más nuestra zona saturada. Seguramente no solo por este incendio, sino que además por los incendios forestales propasamos los índices catalogados como críticos y de haber estado en invierno se habría decretado alerta ambiental. Pero en verano parece no haber mediciones. Esperamos estar equivocados

Pero en concreto es urgente intervenir, pero en serio ese sector, no solo evitando que siga creciendo el basural sino erradicando el ya existente. Pero es un problema caro de resolver e incierto en su resolución al no ser en estricto rigor responsabilidad de ninguna autoridad en específico. Así llevamos años viendo como nadie asume el liderazgo e incluso mientras los bomberos combatían la emergencia el pasado sábado llegaron camionetas a seguir botando basura a la orilla de nuestro loco río.

Luis Fernando González V.

Sub Director.