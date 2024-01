Celestes se plantean ser protagonistas en el próximo torneo

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Una persona que conociste en otro momento y a quien hace tiempo que no ves te llega a modo de nuevo amor, pero te asaltarán dudas sobre si arriesgar tu tranquilidad actual, tengas o no pareja.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Necesitas hacer algunas inversiones para desarrollar tu idea o tu negocio porque algunos aspectos del mismo pueden estar anticuadas. Tendrás ayuda de la familia, pero no deberías dejar que cambien mucho tus ideas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Vivirás hoy altibajos en tus sentimientos de pareja, pero siempre habrá algún detalle de la otra parte que te devuelva a donde más a gusto estás, al término medio. Buen momento para ocuparte de la cocina y sorprender con algún plato nuevo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Por muy convencido que estés de la validez de tus argumentos, cede un poco, o saldrás perdiendo. No hay nada de malo en hacer concesiones de vez en cuando. Te gusta ganar siempre, y eso no es malo; pero los excesos nunca son convenientes.

LEO (23 julio-22 agosto).

El terreno laboral es favorable para nuevas perspectivas y proyectos. No lo desaproveches, es el momento para dar aire a los proyectos que tienes metidos en el cajón, aunque te quite tiempo para tus ocupaciones más personales.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Puedes acabar hoy enredado en una fatiga mental que te será muy poco rentable en términos de productividad y de la que deberías salir dándote un respiro para pensar en tus cosas. Tal vez estés olvidando lo más importante de tu vida.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

En muchas ocasiones has sido partidario de no enfrentarte a la verdad, o más bien hablar con medias verdades, pero llegarás hoy a un punto en la relación con una persona en la que no tendrás más remedio que actuar con completa sinceridad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás que tomarte las cosas con calma, últimamente has ido demasiado acelerado y el ataque de estrés puede estar a la vuelta de la esquina. La cabeza parecerá a punto de estallar en cualquier momento, pero un baño caliente y una buena lectura lo solucionarán.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Poco a poco te irás sintiendo más integrado en el ambiente laboral o de estudios, y comprobarás que la sensación de vacío a tu alrededor se olvida. Tendrá que ver con ello la especial sintonía personal con alguno de los líderes del grupo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Algún amigo va a pedirte cuentas hoy, cuando menos te lo esperas, por tu aparente desapego, y tendrás que poner excusas sobre la marcha; lo normal que es que entienda tu situación, aunque todo el mundo tiene un límite para la paciencia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Paradójicamente, la falta de actividad puede llevarte hoy a una hiperactividad verbal, en la que tendrás necesidad de explicarlo todo, pero no lo confundas con la verborrea. Conseguirás aburrir a los demás y, lo que es peor, decir alguna inconveniencia.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Procura no ver en los demás sólo los defectos pues así será difícil que logres una buena amistad. No seas tan perfeccionista con todo lo que te rodea. Aires de cambio en el trabajo, pero tómalos con prudencia.