HORÓSCOPO DEL JUEVES 18 DE ENERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es el momento más adecuado para relajarte de tanto trabajo y agotamiento mental. Un viaje te vendría bien para desconectar y relacionarte con gente nueva. Puedes encontrar el alma gemela que estaba esperando.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La gente estará encantada de tenerte cerca porque desprendes energía y buen humor, posiblemente ante la perspectiva de un prometedor fin de semana. Tendrás que reservar alguna energía para que estos días no se queden en nada.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Debes mantener tu privacidad con más cuidado de ahora en adelante, porque puedes llevarte un pequeño disgusto al saber que algunas personas están comentando cosas que no deberían estar en su boca.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tendrás la sensación de que llegas al final del camino con más destreza que en ocasiones anteriores. Puede ser porque hoy es el final de tu semana laboral y no estás tan cansado como las anteriores. Comienzas, por ello, con fuerza los planes para el fin de semana.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tendrás discusiones con personas del sexo opuesto y algunas pueden desembocar en un fuerte enfrentamiento, que te puede perjudicar en el futuro. Procura dominarte un poco más, aunque no aguantes que te intenten controlar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Llegan buenas noticias desde tu entorno, si tenías algún familiar enfermo o pendiente de una operación, todo irá de acuerdo con lo previsto. Podrás aliviar tu angustia y salir a tomar algo con los amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Posibilidad de encontrar buenas oportunidades en el terreno laboral, tal vez en los estudios. Nuevos aires fluyen a tu alrededor en este campo, ofreciéndote perspectivas nuevas, no exentas de riesgos, pero ya sabes, quien no arriesga no gana.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es posible que tengas la oportunidad de hacer un viaje turístico y que tengas que gastarte en él más de lo que habías pensado invertir en tu tiempo libre, pero comprobarás que tal vez nunca habías invertido mejor el dinero.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Mejorar en general, esa será tu mayor preocupación en el día de hoy. Te la vas a tomar con tanta seriedad que en algún momento llegará a convertirse en una máxima inalterable. Demasiado rígido contigo mismo y por consiguiente con todo el que pase por tu lado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En estos momentos, tu principal prioridad está relacionada con los asuntos amorosos. Tal vez lo mejor para ti sea un poco de soledad: la distancia, física y afectiva, te ayudará a ver la situación con un poco más de perspectiva.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Posiblemente alguien en quien confiabas acabe por dejarte en la estacada; no habrá mucho que hacer, tan solo lamentarse un momento y prepararte para salir del atolladero lo antes posible, en cuanto analices las causas de esta situación, que tal vez estén tu propio carácter.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Controla bien cualquier tipo de documento que tenga que firmar, en especial si se trata de un préstamo. La letra pequeña de los contratos suele dar algún quebradero de cabezas. Busca asesoramiento si lo crees necesario.