La importancia de los cursos para la formación continua en el mercado laboral actual

La Fiscal, Fabiola Echeverría, este martes presentó la acusación en el caso CORMUSAF, donde se conocieron las penas de cárcel que está solicitando el Ministerio Público contra el ex alcalde de San Fernando, Luis Berwart y, algunos de sus colaboradores. En el caso de ser encontrados culpables, Berwart arriesga una pena de 35 años de cárcel por dos delitos de fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento mercantil y, soborno, además del pago de una multa por 2 mil millones de pesos.

Otros imputados como Pablo Bravo, ex administrador municipal, también arriesga 35 años de cárcel y, una multa por el mismo monto, mientras que para Leonidas Quiroga, ex gerente de la Corporación Municipal de San Fernando, se piden 40 años de cárcel y una multa de 2 mil millones de pesos. Para Carlos Bozo, ex jefe de Operaciones de la Corporación de Educación, se piden 23 años de cárcel y una multa de 360 millones de pesos.

En el caso de Berwart es acusado de los delitos de fraude al Fisco, consumado y reiterado, pidiendo la pena de 10 años un día, más multa de $ 756.790.257 y, fraude al Fisco, consumado y reiterado: 15 años y un día, más multa de $ 960.613.481. Uso malicioso de instrumento mercantil, consumado y reiterado, se pide la pena de 5 años y un día y, multa de 15 UTM. Por el delito de soborno, 5 años un día y, multa de $ 288.800.000.

Cabe recordar que en la causa también son parte el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Municipalidad de San Fernando, querellantes en la investigación que mantienen en prisión preventiva al ex alcalde.

La Fiscalía de Alta Complejidad investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y, otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación. El monto defraudado según la fiscalía sería cercano a los 4 mil millones de pesos. Lo que viene en este caso es la preparación del juicio oral cuya fecha será el próximo 22 de febrero.