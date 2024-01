Éxito y encanto en el Encuentro de Danza Verano 2024 en el Teatro de Requínoa

Hasta las dependencias del ministerio del Deporte, llegaron el diputado Diego Schalper y la concejal Luz Barahona, para abordar junto al ministro Jaime Pizarro el compromiso adquirido el año 2022 por la seremi del Deporte de O´Higgins, Macarena Chandía, para construir una multicancha techada en la escuela El Rulo de la comuna de Coinco.

En esa oportunidad, el ministerio del Deporte informó que el proyecto contaría con implementos deportivos, con iluminación y que el monto presupuestado de la construcción era del orden de $115 millones. Sin embargo hasta la fecha la multicancha sigue sin concretarse, y según lo que pudieron conocer tanto el diputado como la concejal, su materialización recién estaría prevista para el 2025.

“Estamos profundamente molestos porque se nos acaba de informar que un proyecto que la seremi de Deporte, el año 2022, fue a la escuela del Rulo a anunciar, hoy día no solo se nos dice que no pasa para el 2024, sino que queda para el 2025”, comenzó señalando el diputado Schalper.

Al mismo tiempo, el parlamentario precisó que “Hemos expresado con la concejal Barahona que no lo aceptamos, que vamos a escalar este tema y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que le cumplan a la gente del Rulo. No es aceptable que una autoridad regional vaya a terreno, comprometa un proyecto y no esté dispuesto a cumplirlo a plazo”, finalizó.

Por su parte, la concejal Barahona sostuvo que “presenté mi indignación con respecto a la promesa incumplida acerca de la multicancha techada de la Escuela de El Rulo. En su minuto, cuando se nos comprometió este proyecto, como Concejo, se lo dimos a conocer a la directora y a los niños del establecimiento. Ahora me encuentro con la desagradable sorpresa que este patio techado estaría para el 2025. Como dijo el diputado Schalper, vamos a ir a todas las instancias para que este proyecto salga este año”, concluyó.