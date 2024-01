HORÓSCOPO DEL VIERNES 19 DE ENERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El desánimo y la pesadez mental pueden adueñarse de ti en un día como hoy, sobre todo si has descansado poco. Necesitarás de gente a tu alrededor de tire de ti a zonas más alegres. Si no es así, acabarás comiendo más de la cuenta, en especial si eres de dulces.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Jornada especialmente propicia para cultivar las relaciones sociales, te irán bien gestiones como por ejemplo llamar a esa persona de la que hace tiempo no sabes nada, y recuperar amistades con las que ya ni contabas, pero que echas de menos…

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La incomprensión puede marcar tu trabajo en estos momentos, pero debes saber aguantar este bache para hacer valer tus propuestas finalmente. Hoy por hoy solo deberías concentrarte en planear un buen fin de semana.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las posibilidades de conocer a una persona muy especial son muchas. Puede ser la pareja que estabas esperando: no dejes que el miedo a comprometerte dé al traste con lo que podría ser una bonita relación. Ábrete al exterior.

LEO (23 julio-22 agosto).

Si la proximidad de las fechas navideñas te provoca decaimiento y apatía, tendrás que buscar remedio, y en tu entorno hay personas que te devolverán la sonrisa. Está más cerca de ti de lo que crees, sólo tienes que observar y sacar conclusiones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La ambición desmedida no es buena consejera si estás inmerso en algún negocio, puedes sufrir reveses inesperados. En el trabajo no te vendrá mal ese punto de ansiedad por mejorar, aunque encontrarás barreras insalvables, por el momento.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes planificar con más tiempo tus citas y reuniones para evitar los agobios que tienes siempre en estas fechas. Si tienes colaboradores, pide ayuda para los picos de trabajo y no te sobrecargues. Vas a recibir la agradable visita de algún miembro de la familia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo. En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo, ¡adelántate y plántale cara!

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Esta noche puede estar llena de sorpresas. Si mañana no trabajas, hoy puedes celebrar una gran fiesta. Estás dispuesto a todo, a vivir la aventura que te propongan, a proponer tú una experiencia con cierto riesgo. Serás atrevido y te mostrarás desinhibido con el sexo opuesto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te dejarás embaucar por los brillos y las músicas de fondo. Las raíces de los temas están hoy muy escondidas para que tú las veas. Liberarás una parte de ti y decidirás terminar con todos los complejos físicos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aprovecha ese Capricornio que se te acerca porque te puede enseñar a ser más definido y a tomar decisiones. Estupendas relaciones con tu pareja, invítala a lo que más le guste. Ten cuidado con los resbalones y las caídas, esos tobillos no andan muy fuertes últimamente.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Cupido parece que quiere hacerte una visita intentando introducir en tu vida sentimental a alguien de tu pasado. Se te ha otorgado un poder de seducción del que no se librará nadie a tu alrededor. No reprimas tus emociones.