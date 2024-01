Vecinos del pasaje, Felipe Polanco, cuentan con escalera de evacuación ante un eventual tsunami

Las rutinas familiares sin duda se ven afectadas en los meses de vacaciones, situación que también se extiende a las mascotas, que se han convertido en compañeros incondicionales para muchas personas. Según un informe del Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), realizado en 2022, se estima que en Chile existen aproximadamente 8.306.650 perros y 4.176.029 gatos con dueños, demostrando la importancia de estos compañeros de vida.

Con la adaptación a nuevas dinámicas, ha surgido una preocupación cada vez mayor sobre cómo las mascotas enfrentan la ansiedad por separación cuando sus dueños no están presentes en el hogar. En ese contexto, se estima que entre el 20% y el 40% de los perros sufren trastornos psicológicos relacionados con la ansiedad y los desórdenes de comportamiento, según un estudio publicado en The Journal of the American Veterinary Medical Association. Mientras que, un estudio de la Universidad Juiz de Fora (Brasil), publicado en la revista científica PLOS ONE, demostró que uno de cada diez gatos lo padece, y sufre cuando su familia humana sale de casa.

“La duración de la separación es un factor crucial. Mientras más tiempo estén solas, mayor es la probabilidad de que las mascotas experimenten niveles elevados de ansiedad. Estos animales pueden tolerar períodos cortos de separación, pero si son prolongados puede aumentar el riesgo de problemas de comportamiento”, comenta Cecilia Echeverría, veterinaria y decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba.

Por otra parte, la médico veterinaria explica que la edad de nuestras mascotas puede influir significativamente en cómo enfrentan la separación. “Los cachorros y animales jóvenes pueden ser más propensos, mientras que los mayores pueden tener una mayor tolerancia, pero esto no es una regla fija y varía según la personalidad y experiencias previas de cada animal”, agrega.

En la misma línea, los síntomas que estos animalitos pueden mostrar son diversos, tales como vocalización excesiva, destrucción de objetos, eliminación inadecuada, inquietud, falta de apetito, y en casos más graves, comportamientos compulsivos o autolesiones.

Para ayudar a las mascotas a sobrellevar la ansiedad por separación, la profesional sugiere algunas estrategias:

Entrenamiento gradual: Acostumbrar a la mascota a la separación de manera progresiva, empezando con intervalos cortos y aumentando gradualmente el tiempo.

Acostumbrar a la mascota a la separación de manera progresiva, empezando con intervalos cortos y aumentando gradualmente el tiempo. Estimulación mental y física: Proporcionar juguetes interactivos y realizar actividades que mantengan a las mascotas entretenidas.

Proporcionar juguetes interactivos y realizar actividades que mantengan a las mascotas entretenidas.

Crear un ambiente seguro: Establecer un espacio cómodo y tranquilo para la mascota, con acceso a sus objetos familiares, como camas, mantas o juguetes favoritos.

Establecer un espacio cómodo y tranquilo para la mascota, con acceso a sus objetos familiares, como camas, mantas o juguetes favoritos. Uso de técnicas de relajación: Implementar técnicas de relajación como música suave, difusores de feromonas o prendas con el olor del dueño para tranquilizar a la mascota.

Implementar técnicas de relajación como música suave, difusores de feromonas o prendas con el olor del dueño para tranquilizar a la mascota. Buscar ayuda profesional: En casos severos de ansiedad por separación, es recomendable consultar a un veterinario o especialista en comportamiento animal para obtener orientación y tratamiento adecuado.

En tiempos de incertidumbre y cambio constante, es esencial prestar atención al bienestar emocional de nuestras mascotas. Para la médico veterinaria de la Universidad del Alba, la comprensión y el apoyo a través de estrategias adecuadas pueden marcar la diferencia en cómo enfrentan la ansiedad por separación y les ayuda a mantener una calidad de vida óptima.