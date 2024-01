El abandono del centro histórico de Rancagua.

Respecto del cierre de otro emblemático local del centro de Rancagua, cabe preguntarse que si la autoridad comunal hubiese realizado acciones serias de recuperación del centro de la ciudad, ¿Almacenes París habría cerrado? Son muchos los factores del porqué las tiendas anclas, emblemáticas y tradicionales cierran; la principal es la evolución de los negocios por el impacto de las tiendas virtuales y la segunda es el deterioro del centro de la ciudad. De tal forma que la ecuación es simple; si existen factores como los cambios en las tendencias del mercado es imprescindible generar acciones de mitigación, conservación al menos del status de los barrios; potenciarlos, embellecerlos, hacerlos atractivos para el comercio y la vida cotidiana.

Debo recordar que este deterioro se viene produciendo desde el periodo edilicio del ex alcalde Carlos Arellano, que cabe recordar, fue el autor de una de las iniciativas más destructivas de la ciudad, que fue la instalación de los kioscos de Avda Brasil desde calle Rubio hacia el poniente, ensanchando las veredas con el propósito de permitir un mejor flujo peatonal, pero al no existir fiscalización, ese ensanchamiento sólo ha servido para que los kiosqueros amplíen su espacio comercial infringiendo las normas mínimas de convivencia, por decirlo de una manera. Si el municipio autoriza también debe fiscalizar y equilibrar los intereses de transeúntes y comerciantes. Desde ahí que los alcaldes Soto y el actual no han hecho ninguna acción para mejorar y salvar el pequeño centro que tenemos en Rancagua, convirtiéndolo en un barrio comercial de mal gusto; desordenado, inseguro, anti estético, menos comercial y poco rentable para los mismos que quisieron ser beneficiados; en desmedro mayor, claro está, de los comerciantes establecidos quienes son los que tienen que pagar los saldos negativos de las malas gestiones edilicias

Estos tres alcaldes olvidaron que los centros de las ciudades son espacios de convivencia, de reunión, esparcimiento, relajo y lugares en donde la gente trabaja y vive. Es como quien llega a una casa y utiliza los pasillos, el living y el comedor de una casa para guardar cajas, amontonar muebles, provocar desorden y permitir que lleguen vecinos a ocuparlo para sus trastos. La Casa Grande es la ciudad, un espacio en que los ciudadanos recurren al encuentro de su historia, amistades, familias; en donde cada rincón es parte de la historia de la memoria individual y colectiva. El centro de las ciudades es un hito fundamental donde se construye la vida de miles; lugares a los cuales los residentes invitan a sus visitas a mostrar con orgullo el lugar donde viven, mostrar su calidad de vida y paisajes urbanos con orgullo. ¿Podemos hacerlo nosotros en Rancagua?.

Con el tiempo se ha levantado un Mito, una suerte de emblema irónico y patético; Rancagua no existe, Rancagua es “fome” porque no hay nada que hacer. Entre broma y broma, es una cuestión que a todos inquieta y que afecta en serio. Pues la carencia de creatividad, iniciativas y proyectos que permitan revertir el deterioro creciente del centro de Rancagua es evidente. Y si agregamos a las organizaciones gremiales del comercio que brillan por su silencio al amparo de la desidia de la autoridad; tenemos la tormenta perfecta que no sólo destruye trabajos, inversiones y la calidad de vida de la gente, sino que además, aniquila la plusvalía de las propiedades, profundizando el desinterés privado por invertir. Manos a la obra y a generar proyectos que resuelvan estos problemas antes que sea demasiado tarde.

Orlando Alfonso Olave