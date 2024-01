La experiencia de Bounanotte será aporte en O’Higgins

Con más de 25 años trabajando para El Teniente, Iván Salinas conoce sus tareas al revés y al derecho. Oriundo de la Araucanía, llegó hace casi tres décadas a Rancagua para trabajar en la fruta y tras un par de años se asentó en lo que sería su rubro definitivo: la minería. Hoy, se desempeña como operador de la empresa MPG, en la Planta de Recuperación de Aguas de la División El Teniente. «En esta área llevo unos 15 años, me conocen todos. He visto pasar muchas personas por el sector», cuenta.

¿De qué se trata tu trabajo?

Estamos a cargo de hacer la mantención y también apoyar a las personas que trabajan en la operación. Si hay algún atollo en los espesadores o recuperadores de agua, vamos y hacemos el desatollo. También hacemos cambios de piezas, lavamos las piscinas y apoyamos en todo lo que se requiera para que los equipos funcionen de manera correcta.

Hay trabajos que son planificados, pero también tenemos tareas que salen en el día a día, cuando surge algo en el funcionamiento de algún equipo.

¿Trabajan en cuadrillas?

Sí, somos seis personas más un capataz. Varios tenemos harto tiempo aquí, yo al menos ya llevo unos 25 años. Conozco casi todo el recorrido del relave y aquí en esta área debo estar hace unos quince años más o menos. Me gusta aquí, es grato, lo que más me gusta es que el ambiente laboral es bueno y la seguridad, sobre todo, que es lo primero. Si hay algo que por condiciones de seguridad no se puede realizar, no lo hacemos y acá lo entienden y apoyan, porque siempre debemos cumplir con los estándares que exige Codelco.

¿Cómo llegaste a trabajar en la división?

Soy nacido en la región de la Araucanía, en Freire. Llegué a Rancagua hace unos 28 años más o menos. Me vine a trabajar en la fruta y cuando estaba en eso unos familiares me comentaron del trabajo acá arriba en El Teniente. Así llegué a mi primer trabajo con una empresa contratista, a hacer mantención a un canal de relave.

¿Qué le ha entregado El Teniente a tu vida?

En el ámbito personal, mantener a mi familia, a mis hijos. Ha sido mi sustento todos estos años. Pude darle estudios a mi hijo y tengo otro de dos años y medio, que me da el impulso para seguir trabajando.

¿Qué significa para ti ser un colaborador en El Teniente para generar los excedentes que se entregan a todos los chilenos y chilenas?

El Teniente mueve gran parte de la zona y es también un gran aporte. Para mí es un orgullo trabajar aquí, que se generen estos excedentes, porque como grupo estamos para que las cosas funcionen bien, esa es la idea.