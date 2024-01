Más de un centenar de estudiantes de educación superior inician sus prácticas profesionales en División El Teniente

Más de dos mil participantes espera recibir “Experiencia Estadio Verano”, iniciativa estival de Codelco División El Teniente, que tiene como objetivo que niños(as), jóvenes, personas mayores y la comunidad conozcan el Estadio El Teniente, vivan experiencias deportivas profesionales y disfruten de su piscina al aire libre.

Durante las jornadas, las y los participantes disfrutarán de un recorrido por el mural que cuenta la historia del recinto, además de sus instalaciones y canchas. En esta ocasión, y por primera vez desde el inicio de la pandemia, las y los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espacio recreativo en la piscina al aire libre del principal recinto deportivo de la Región de O’Higgins.

Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente, explicó que “estamos invitando a comunidades organizadas a través de clubes deportivos, juntas de vecinos, de personas mayores y organizaciones sociales a que acudan al Estadio El Teniente, donde habrá formación recreativa a través de deportes como el fútbol, el básquetbol y se habilitará la piscina”.

Una experiencia inolvidable

Los integrantes del Club de Adulto Mayor Santa Ana de Totihue, de la comuna de Requínoa, dieron inicio a esta serie de visitas. “Para nosotros es muy importante que los adultos mayores conozcan más. Algunos de ellos conocían el estadio, pero a la parte de la piscina no habían tenido acceso”, celebró Javiera Lozano, asistente social del Programa Adulto Mayor de Requínoa.

Las y los participantes enfatizaron la importancia de ofrecer espacios como este a las personas mayores de la región. “Es una experiencia nueva para nosotros, porque nunca nos habían invitado a cosas así. Siempre nos llevan a la playa, pero nunca habíamos venido a una piscina como esta, nunca”, sostuvo Carmen Gloria Sánchez, socia del Club Santa Ana de Totihue.

Por su parte, Luis Sánchez, miembro de la agrupación, afirmó que “esta experiencia es buena para mucha gente que no conoce o no sabe qué es un complejo deportivo y que está tan cerca de la comuna. La piscina no la conocía, porque siempre entraba por el otro costado”.

Luz Martínez, integrante del club, agregó que “para mí, es importante que tomen en cuenta a los adultos mayores, porque a veces van quedando un poquito de lado. Para nosotros es muy importante que nos hayan hecho esta invitación y 100% recomendable para cualquier adulto. Se recrean, se refrescan”.

Este plan se enmarca en el programa divisional que se instauró como piloto a fines de 2022 y que congregó a 660 estudiantes de 22 colegios municipales de la región en jornadas deportivas pedagógicas. En 2023, más de 13 mil personas de establecimientos educativos, clubes deportivos y organizaciones sociales fueron parte de sus actividades.