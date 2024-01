Un Rancagua más limpio, seguro y ordenado: Equipos de la Municipalidad realizan importantes trabajos en la ciudad

Un hecho de sangre que conmocionó a la zona fue el que ocurrió el sábado en Pichilemu, donde lamentablemente una joven funcionaria municipal fue asesinada por su expareja. El sujeto no sobrevivirá a las lesiones que se auto propinó tras el crimen, por tanto, no pagará por lo cometido.

La situación, que además se desarrolló con cientos de turistas a su alrededor, en plena avenida Costanera, llamó la atención de la sociedad regional en general por las condiciones en que se dio.

Producto de este hecho, lamentablemente, dos niños quedarán sin sus padres y a su corta edad sin duda que les cambiará el mundo que estaban viviendo hasta este sábado.

Lo que pasó nos tiene que llamar a la reflexión respecto a la violencia que se puede suscitar tras el término de una relación de pareja. Celos enfermizos pueden ocasionar un evento como el que vivió el balneario el fin de semana.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ya manifestaron que se desplegarán con su apoyo para con la familia de la víctima, una mujer que recién sobrepasó los 30 años y que tenía seguramente un proyecto de vida con mirada de futuro y que se vio truncada en un artero ataque por la espalda.

Ahora bien, es cosa de revisar noticias de otras regiones para dar cuenta que esto se repite. En San Bernardo, este domingo, ocurrió un femicidio frustrado, donde el victimario también tenía una orden de alejamiento, así como en Pichilemu. ¿Quién se encarga de que las medidas impuestas por la justicia de cumplan? La respuesta, hoy por hoy, es compleja, porque las instituciones públicas están sobrepasadas en este tipo de materias. Es una realidad que no hay que esconder debajo de la alfombra. En San Felipe, ocurrió también un hecho policial con consecuencias fatales.

Llegó la hora de actuar y no solo en quedarse dando explicaciones de la motivación de estos hechos. Aquí no sobra nadie, de eso no hay duda.

Por: Ricardo Obando, Jefe de Informaciones.