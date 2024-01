Coinco apoya a sus artesanos promoviendo políticas que respalden su labor creativa

En el Hospital Regional Rancagua, la escasez de especialistas se ha convertido en un problema que afectaría la calidad y la accesibilidad de la atención médica. La falta de otorrinos, dermatólogos, oncólogos, neurólogo, gastroenterólogos, oftalmólogo, nefrólogos, cardiólogos y otros profesionales de la salud se ha agravado con las recientes renuncias de muchos de ellos, a lo que se le sumaría la carencia de insumos en diversas áreas.

La presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Sonia Correa, expresó su preocupación y señaló que desde el año pasado han estado alertando sobre la falta de especialistas, destacando la necesidad de incentivos para retenerlos en la región.

“Desde el año pasado estamos viendo este tema en la Dirección de Servicio (de Salud) respecto a la falta de especialistas; y el desmedro que tenemos en comparación a la región Metropolitana y del Maule en cuanto a asignaciones de estímulo y a tener una planificación para los especialistas que vienen a trabajar a la región, que se queden y que podamos tener en atención pública los incentivos correspondientes para que los especialistas se queden trabajando en los hospitales”.

Por ejemplo, asegura que “Desde el mes de agosto del año pasado no tenemos especialistas de otorrino en el Hospital Regional, y se está derivando los casos que sean urgentes a San Fernando, pero los casos que no son de urgencia están engrosando las listas de espera. En el caso de los dermatólogos, está disminuyendo la oferta, se han ido dermatólogos y nos quedamos con muy pocas horas de dermatología, más que nada teledermatología que no es suficiente para la demanda y para evaluación de casos presenciales, pacientes hospitalizados, sospecha de cáncer de piel”, advirtió la representante de Colmed en la región.

ASIGNACIONES DE ESTÍMULO ES LA PIEDRA DE TOPE

La situación se agrava con la posible migración de cirujanos, quienes han expresado su descontento con las condiciones de trabajo en el sistema público de la región. La falta de estímulos comparables con otras regiones y la ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo profesional son los motivos. “Es verdad que varios nos han manifestado su descontento con las condiciones de trabajo dentro de nuestro sistema público en esta región, y tienen todo el derecho de pensar en otros horizontes profesionales”.

La presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Sonia Correa.

En esta línea la representante del Comed en la región agregó “Necesitamos tener estímulos que sean comparables con otras regiones, ya que tenemos estímulos de asignación de especialidad que son mucho menores a la región Metropolitana y del Maule, entonces es más fácil migrar hacia otro Servicio de Salud. Tener condiciones de desarrollo persona, de incentivo para estímulos de investigación, tener desarrollo de especialidad con compra de equipamientos nuevos para poder seguir trabajando acá y esto por muchos esfuerzos que se han hecho desde los hospitales, tiene un componente importante en el Servicio de Salud que tiene que tener liderazgo en este tipo de situaciones”.

Anuncios

Correa también hizo hincapié en la carencia de insumos para proctólogos, subrayando la importancia de compromisos con fechas por parte de las autoridades para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar equipamiento adecuado. “Eso va dentro de los estímulos que uno necesita, porque no solamente tiene que estar el especialista; sino que, sobre todo en caso de especialidades quirúrgicas, los especialistas necesitan insumos, medicamentos; y ha habido temas de insumos y falta de equipamientos. Necesitamos que desde la autoridad existan los compromisos con fechas que podamos mejorar este tema de los estímulos y tener el tema resuelto de insumos, del equipamiento, etc., para poder trabajar en conjunto por la salud de la región”, remarcó Correa.

En cuanto a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) al interior del Hospital Regional, la presidenta del Colegio Médico mencionó que la falta de especialistas obliga a recurrir a médicos generales para cubrir turnos “Cuesta mucho encontrar especialistas que hagan turnos, entonces si bien es cierto en la UCP hay médicos especialistas que hacen turnos, pero son varios médicos y el segundo o tercer residente igual que en urgencia a veces no es especialista, porque se necesita que un médico cubra esas necesidades y no siempre se logra tener especialista”.

Correa destacó la necesidad de un trabajo conjunto y serio entre autoridades, colegio médico y especialistas para encontrar soluciones a largo plazo y que ese trabajo que se mantenga en el tiempo.

La gremialista concluyó diciendo “Creo que es importante tener en cuenta que liderar todo esto y que significa asignación de especialidad es el servicio de salud porque son los principales llamados a poder mejorar esta situación de los especialistas. Hemos tenido reuniones de trabajo con el servicio de salud, pero todavía no vemos los frutos y eso es lo que necesitamos, que se pueda concretar luego”, remató.

HOSPITAL REGIONAL BUSCA SOLUCIONES ANTE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS

En respuesta a la actual situación, el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins ha abordado la escasez de especialistas, particularmente en las áreas de otorrinolaringología y dermatología. Desde el establecimiento, a través de un comunicado de prensa indicaron las acciones tomadas y los planes implementados para resolver este desafío.

En relación a los otorrinolaringólogos, el escrito destaca que el hospital ha realizado dos convocatorias de reclutamiento en el portal público “Invitamos a los especialistas Otorrinolaringólogos de la región a participar de las distintas formas de contratación que tiene disponible nuestro hospital; sin embargo, los esfuerzos por el momento no registran resultados favorables. Adicionalmente, solicitamos la destinación de especialistas formados por el Estado”.

Anuncios

El hospital informa que, ante esta situación, “el establecimiento hace algunos meses implementó un plan de contingencia que se mantiene en curso, orientado a contratar médicos y, paralelamente, derivar pacientes al Hospital de San Fernando y extrasistema con el fin de mantener las atenciones”.

En cuanto a los dermatólogos, comunicaron que “a partir de febrero el centro de salud contará con un especialista del área. Al igual que el caso anterior, se está implementando un plan de contingencia que permita la contratación de nuevos doctores junto con gestionar la derivación de pacientes a la red pública regional de salud y al extrasistema cuando se justifique”.

El comunicado finaliza diciendo “Entendemos las complejidades de este escenario y compartimos el profundo deseo de proporcionar una mejor salud para nuestra comunidad. Continuaremos desarrollando todos los esfuerzos posibles para subsanar esta situación durante el año 2024”.

Cabe consignar que tanto del Hospital Regional como desde el Servicio de Salud declinaron nuestra solicitud a una entrevista para abordar estas preocupaciones, limitándose a responder a través del breve comunicado antes referido. Además consignamos que en variadas ocasiones desde mediados del año pasado hemos solicitado una entrevista con el director del Servicio de Salud O´Higgins, siendo reiteradamente negada esta posibilidad por parte del departamento de Comunicaciones, aduciendo -generalmente problemas de agenda, o simplemente sin entregar respuesta a nuestra solicitud.