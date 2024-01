Consejos en vacaciones: ¿cómo viajar con tu mascota en el auto?

Una nueva alegría en el boxeo sumó la rancagüina Tamara Maturana Soto. En el gimnasio de la Federación, la deportista que en 2023 estuvo muy cerca de conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago, se impuso en la final de la categoría Elite y se alzó nuevamente como la campeona de Chile.

En la categoría 60 kilos, Tamara ganó su serie y confirmó el buen momento por el que atraviesa, tras derrotar a la púgil Belén Quiroz.

“Estaba ansiosa, porque después de los Panamericanos me costó mucho volver a entrar y uno sabe que, al ser seleccionada, los ojos siempre están puestos en ti. Tenía una gran responsabilidad y traté de hacerlo bien, me fue a ver mi familia, entonces me sentí bien, quería competir”, dijo la deportista local.

Eso sí, confidenció que tras Santiago 2023 le quedó una espinita. “El perder duele, porque te quitó grandes oportunidades, si ganaba obtenía un lugar que me permitía tener la beca Proddar, entonces, cuesta volver a pelear por lo tuyo”.

Ahora bien, este año tiene objetivos claros como es competir en un Mundial. “Quiero intentar buscar el apoyo, en Rancagua, para poder ir al Mundial Femenino (en mayo) y un Continental. Quiero apostar a esas competencias, ir a representar a Chile y a qué mejor que a Rancagua, soy rancagüina y eso lo recalcó”.

Así mismo, Tamara indicó que “quiero seguir representando a Chile en lo internacional y foguearme en Argentina, con los clubes porque ellos tienen un nivel tremendo”. Claro está que, para poder salir, la boxeadora necesita recursos y el apoyo regional.

MÁS LOGROS PARA LA REGIÓN

Pero no fue la única boxeadora de O’Higgins que tuvo un buen desempeño. Como lo informamos en ediciones pasadas, Scarleth Ubilla de Graneros se quedó con la corona en los 57 kilos juvenil.

Por su parte, en adultas, Astrid Bustamante de San Fernando fue segunda en los 54 kilos tras caer en la final contra Kim-Berly Sandoval de Santiago. Así mismo, la rancagüina Camila Castro fue tercera en esta categoría.

Y, en 66 kilos, la sanfernandina Pía Bratz fue subcampeona nacional detrás de Ana Farías de la capital.

“El nivel regional lo veo súper bien, faltan instancias que se generen para seguir fomentándolo”, comentó la campeona Tamara Maturana.

Finalmente, aseguró que “a las mujeres les cuesta entrar en el deporte, y sobre todo en el boxeo, y cuando están dentro se dan cuenta que es otro mundo. El nivel regional va bien y ojalá el día de mañana no solo sea yo la campeona, sino que necesitamos más. Esa es mi idea”.