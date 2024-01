La educación como derecho y desafío

Jessica Castillo Académica Carrera Educación Parvularia Universidad de Las Américas Sede Concepción.

Desde hace seis años, cada 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha en reconocimiento del papel crucial de la educación para la paz, el desarrollo económico y social, la igualdad y la sostenibilidad. Este año, el lema es “aprender para una paz duradera», enfoque que persigue ser una instancia transformadora y reflexiva y entregar herramientas necesarias para incorporar conocimientos, valores, actitudes, competencias y conductas que permitan al estudiantado ser agente de paz en sus propias comunidades escolares.

Según el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es un derecho y una responsabilidad conjunta que exige de nuestra atención y acción constante, por tanto, es necesario asegurar que esta sea accesible para todos porque es la llave que abre el potencial humano e impulsa a construir el futuro individual y colectivo.

Indudablemente, la educación hoy enfrenta desafíos significativos. De acuerdo con cifras de la UNESCO, 250 millones de niños y adolescentes no están escolarizados, y 17 millones de quienes lo están, no tienen competencias ni habilidades básicas para enfrentar la vida en las áreas de lenguaje y matemáticas. Igualmente, 763 millones de adultos son analfabetos. Esto indica que, por una o más razones, el derecho a la educación en estos casos no ha podido hacerse presente ni tampoco ha impactado de forma profunda.

De esta manera, este día internacional llama a una reflexión real en búsqueda de renovar el compromiso con sus múltiples necesidades y desafíos, entre los cuales cuentan la mejora de la calidad educativa dentro de un mundo tecnológico, la potenciación curricular en función de la diversidad de habilidades de aprendizaje, la implementación de métodos de enseñanza remota y su consecuente brecha digital, o la educación emocional, entre muchos otros temas necesarios de enfrentar.

La educación es clave para la paz, la equidad y el desarrollo. El gran compromiso es encontrar soluciones globales innovadoras, sostenibles y en concordancia con cada contexto para garantizar que la educación transformadora sea sueño y realidad para todos.