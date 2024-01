Todos somos Martina

La fecha del Campeonato Vecinal de Fútbol de Rancagua se cerró este domingo en el estadio municipal Patricio Mekis.

Allí, a primera hora jugaron por la segunda serie Torres del Paine y Toto Berizzo, con victoria para Torres por 4-2.

Mientras que, en primera, se registró una goleada bastante amplia. Real Santiago se impuso por 9-0 sobre Óscar Bonilla.

La próxima semana continuará el Campeonato con los siguientes duelos:

El sábado 27 de enero, a las 16 horas Independiente Aníbal Pinto vs Sporting 2000 (segunda); a las 18 horas, Óscar Castro vs Internacional FC (seniors); 20 horas, Enrique Sorrel vs Internacional FC (primera).

Y, el domingo 28, a las 16 horas, Libertad Urmeneta vs Unión Chimbarongo (segunda) y a las 18 horas, Los Bohemios FC vs Manuel Rodríguez (primera).