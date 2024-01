El presidente Eduardo Frei Montalva falleció el 22 de Enero de 1982, cuyo evento trajo consigo una reflexión de su vida, trabajo y legado luego de su aguda convalecencia producto de una cirugía digestiva. Frei Montalva fue presidente de la República entre 1964 y 1970 y fundador del Partido Demócrata Cristiano, además de varias áreas importantes en su servicio como líder político. Entonces, estamos en presencia de un agente relevante para la historia de nuestro país, de ahí que mi columna de la semana recuerde su muerte y haga un breve paneo de su vida a través de la siguiente premisa; “Eduardo Frei Montalva: 22 de Enero 1982”.

Primero, Eduardo Frei Montalva (Santiago, 16 de enero de 1911 – Santiago, 22 de enero de 1982) fue Presidente del Senado entre el 23 de mayo de 1973 y el 11 de septiembre de 1973. Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación entre el 14 de mayo de 1945 y el 28 de enero de 1946, en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Finalizada su formación escolar, en 1928, fue becado para ingresar a la Universidad Católica de Chile, donde se tituló de abogado el 27 de octubre de 1933, con la presentación de la memoria de prueba «El régimen del asalariado y su posible abolición». También fue profesor universitario, colaborador en El Diario Ilustrado y en Lircay. El Presidente Gabriel González Videla lo designó miembro de la representación de Chile ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1950. Por otra parte, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se propuso reformar las bases del orden político y social, lo que se concretó en la Reforma Agraria y la chilenización del cobre. Tal vez, estamos en presencia de un exmandatario que conllevó diversos procesos de los cuales aún discutimos, problematizamos, relegamos o abrazamos.

Segundo, dentro de las propuestas y acciones realizadas por Frei Montalva encontramos algunos puntos a mencionar a partir de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, estos son: (1) “Entre los logros de su administración, destacó la puesta en marcha de una Reforma Educacional cuyo objetivo fundamental fue abrir el acceso a la educación e impulsar su permanencia, independientemente del nivel socioeconómico. Amplió la Enseñanza Básica de seis a ocho años y disminuyó la secundaria de seis a cuatro años, duplicó la matrícula de estudiantes y creó el uniforme escolar para todos. Se construyeron tres mil nuevas escuelas a lo largo del país, se renovaron los planes y programas de estudio y se implementó la Educación Preescolar. También, se promulgó la Ley de Guarderías Infantiles, que atendería a una población de un millón y medio de niños entre uno y seis años. Todas estas medidas permitieron reducir notablemente el analfabetismo”. (2) “Creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que se abocó a reducir el déficit habitacional del país con la construcción de cerca de 130.000 casas de bajo precio”. (3) “Se promulgaron las leyes sobre Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.744), la Ley de Medicina Curativa y el Fondo de Revalorización de Pensiones. Asimismo, se inició un programa de planificación familiar”. (4) “El gobierno se empeñó también en un programa de nacionalizaciones, entre las que se destacó la compra total de la Compañía de Electricidad y la adquisición del 51 por ciento de la propiedad de la Compañía de Teléfonos (CTC), por medio de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Además, creó la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), destinada a diseñar los planes de desarrollo que se requerían para orientar las políticas gubernamentales”. (5) “También se produjo la inauguración de la refinería de cobre electrolítico de Ventanas”. Sin duda, independientemente de los colores políticos e ideológicos, la figura de Eduardo Frei Montalva consigna un trabajo visible en el imaginario histórico del país, no obstante, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con los puntos de vista y acciones del mandatario, sin embargo, vemos en su trabajo acciones, no meramente palabrerías como en una cierta parte de la izquierda más radical de Chile, por lo cierto, una realidad que se ha vuelto costumbre en la discusión pública, parlamentaria y política del territorio nacional.

Por último, se transformó en opositor al gobierno de Augusto Pinochet y sus críticas se fueron acentuando en el tiempo. Ahora bien, eso es propio de una época, tiempo y línea política, sin embargo, para muchos sus planificaciones y fines tienen una justificación desde la justicia social, fomento de las clases medias y posibilidad de crecimientos sindicales, sin lugar a dudas, Eduardo Frei Montalva fue un estatista, no libertario, y sus reformas e ideas mantienen esa tensión, por ende, rechazando aquellos vectores de emancipación empresarial en pro de un Estado garante y de alma perspicaz. Para los liberales políticos, siempre hay posibilidades de mejora, perfeccionamiento y libertades necesarias a construir, en otras palabras, no un Estado que adscriba y pretenda controlarlo todo, sino más bien que promulgue libertades que traigan crecimiento y desarrollo no desde la “nacionalización”, muy por el contrario, desde las modernizaciones liberales e ideas yuxtapuestas. En síntesis, el exmandatario resulta interesante y clave en la historia chilena del siglo XX, por consecuencia, de ahí que mi columna de la semana se denomine; “Eduardo Frei Montalva: 22 de Enero de 1982”.

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)

Lic. Teología

Lic. Historia