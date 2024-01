Localía de Santa Cruz, otra vez, en duda

El 30 de enero de 2018, hace solo 6 años pero que parecen un siglo, en estas mismas paginas nuestro editorial se titulaba “Una necesaria reforma al sistema de Isapres”, necesidad que con el paso de los años hoy se ha transformado en urgencia.

En ese momento señalábamos “cada año las noticias parecen ser las mismas, grandes ganancias de las Isapres y un sistema hiperjudicializado donde recurrentemente la corte falla en contra de los seguros de salud ante la alza de las tarifas, al mismo tiempo que se cuestiona que ante cambios en su condición de salud, los usuarios quedan cautivos de la isapre o se ven obligados a migrar hacia Fonasa “. Hoy la situación tras el estallido social, la pandemia y la extrema judicialización no parece sino haberse agravado. Y no solo por culpa de la política que no asumió a tiempo estas necesarias reformas, ni que normativamente no entregó respuesta a un evidente problema en el sistema, donde los tribunales una y otra vez fallaban en contra de las aseguradoras.

Pero más culpables aún del actual escenario son las mismas isapres que tercamente insistían una y otra vez en un modelo de negocio que se sabía ilegal ante los reiterados fallos de los tribunales, poco receptivas, y más aún francamente obstruccionistas, evadían cualquier intento de cambio.

Hasta el escenario actual donde muchas de ellas pueden desaparecer, pero no nos importan en esta ocasión los dueños de las isapres, sino los usuarios, cautivos de un sistema que colapsa y sin alternativas reales de cambio, cuando en estas mismas paginas damos cuenta de la verdadera crisis que enfrenta nuestro Hospital Regional por la falta de especialistas. El sistema no puede ser solo público (que ya se encuentra colapsado) o solo privado, se requiere una mixtura pero que permita que los usuarios estén igualmente protegidos en el sistema que elijan.

En este sentido es más que evidente la necesidad de un cambio en la normativa que aunque implique el cierre de algunas isapres -que no sean capaces de adaptar sus modelos de negocio- si permita, con reglas claras, la entrada de nuevos actores que compitan en el mercado por los afiliados, quienes igualmente por ley están obligados a destinar al menos el 7% de sus ingresos a costear este seguro. En ese sentido un plan de salud universal, con un único precio a todos los beneficiarios de una Isapre -cualquiera sea su sexo, edad y estado de salud-, traspasar la administración de las licencias médicas del Fonasa y las isapres a una entidad especializada, permitir la libre movilidad de beneficiarios entre isapres, simplificar los planes y contratos de salud y crear un proceso regulado para la evaluación de los incrementos de primas, son iniciativas que esperamos por el bien de la clase media, sean vistas pronto en el congreso. Al mismo tiempo que se hace urgente no necesariamente la inyección de nuevos recursos a la salud pública sino con el foco puesto en la gestión y en el usuario poner los incentivos necesarios no solo para una mejor atención sino para que los especialistas se queden en la zona. No puede ser que el Maule y la Metropolitana ofrezcan mejores condiciones causando la migración de estos médicos.

Luis Fernando González V.

Sub Director