Ministra Toro presenta Plan de Reconstrucción regional con énfasis en la recuperación productiva

En el Hospital Regional Rancagua, la alarmante escasez de especialistas se ha convertido en un problema que impacta directamente la calidad y accesibilidad de la atención médica. La falta de profesionales en áreas cruciales como otorrinolaringología, dermatología, oncología, neurología, gastroenterología, oftalmología, nefrología y cardiología ha generado una crisis por la migración de muchos de ellos y la ausencia de insumos en diversas áreas.

En las páginas de nuestro diario, la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Sonia Correa, expresó su preocupación y destacó la necesidad urgente de incentivos para retener a los especialistas en la región, por lo que, desde el año pasado, el Colmed Regional ha alertado sobre la falta de especialistas, subrayando la importancia de asignaciones de estímulo comparables con otras regiones como Maule y Región Metropolitana a donde se han ido muchos de los especialistas que ya no prestan servicios en la región.

En particular, la escasez de otorrinolaringólogos ha llevado a la derivación de casos urgentes a San Fernando desde agosto del año pasado, incrementando así las listas de espera para casos no urgentes. En cuanto a los dermatólogos, la oferta ha disminuido, y la implementación de teledermatología resulta insuficiente para la demanda de evaluaciones presenciales y casos de cáncer de piel.

La posible migración de cirujanos se suma a la crisis, quienes han expresado su descontento con las condiciones laborales en el sistema público de la región. La carencia de insumos para proctólogos agrava aún más la situación. En la Unidad de Pacientes Críticos (UPC), la falta de especialistas obliga a recurrir a médicos generales para cubrir turnos, lo que plantea desafíos en la calidad de la atención.

La falta de estímulos comparables con otras áreas y la carencia de condiciones adecuadas para el desarrollo profesional son citadas como las principales razones, es por esto que la Dra. Correa hizo hincapié en la necesidad de tener compromisos con fechas por parte de las autoridades para mejorar las condiciones de trabajo, garantizar insumos y equipamiento.

A estas declaraciones se suma la fuerza de los gremios al interior del recinto asistencial quienes en voces de sus presidentes expresaron su preocupación por la crisis en la salud pública y hacen un llamado a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para resolver la falta de especialistas, insumos y equipamiento en el Hospital Regional Rancagua.

La diversidad de opiniones y fundamentos expresados por los gremios destaca la complejidad de la situación en el recinto asistencial y subraya la urgencia de medidas concretas para resolver los desafíos actuales. En las siguientes líneas le dejamos sus opiniones.

Alejandra San Martín, presidenta de ASIAP Hospital Regional:

“A pesar que esta situación se dio a conocer con antecedentes y denunciado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, no hemos sido escuchados”

Alejandra San Martín, presidenta de ASIAP (Asociación de Técnicos Paramédicos) del Hospital Regional Rancagua destaca la importancia de abordar los desafíos conjuntamente. Señala la falta de recursos humanos, insumos, manejo del estrés laboral y la lista de espera como problemáticas persistentes.

“Como ASIAP sostenemos la importancia de poder trabajar en conjunto todos los gremios unidos y abordar estos temas tan importantes que nos compete tanto a nuestros funcionarios y usuarios, pero desgraciadamente no es así. Problemáticas que vienen de mucho tiempo y van en aumento (falta de recurso humano, de insumos, manejo del estrés laboral, lista de espera, renuncia de especialistas y la falta de motivación del personal de diferentes servicios para seguir laborando en nuestra institución)”

San Martín agrega que “A pesar que esta situación se dio a conocer con antecedentes y denunciado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, sentimos que no hemos sido escuchados”.

Cynthia Báez, presidenta de Fenats Nacional Base Hospital Regional:

“Vemos que el Hospital se cae a pesados y nadie hace nada y lo más perjudicados son trabajadores y principalmente los pacientes.

Cynthia Báez, presidenta de Fenats Nacional HRLBO, destacó las carencias en diversos servicios del hospital, así como criticó la falta de soluciones por parte de las autoridades, manifestando que las problemáticas persisten a pesar de las denuncias realizadas. “Es lamentable lo que está pasando en el Hospital con la falta de especialistas, ya que la semana pasada nos enteramos que renunciaron los dermatólogos, el año pasado los otorrinos y con ello las listas de espera se ven aún más incrementadas afectando a la gente más vulnerables, niños y adulto”.

Báez agregó “Como gremio nos enteramos que el Servicio de Urgencia de la falta de neurólogo. El Hospital tuvo comprar servicios externos, lo que genera un alcance financiero para una institución que está en déficit en algunos insumos como Pabellón, Farmacia que entrega recetas incompletas. Se suma la falta de psiquiatras adultos e infantiles”.

La dirigente sumó diciendo que “Este lunes el Servicio de Pabellón quedó a cargo de la subdirección médica, se ha llamado a concurso en más de una oportunidad, pero quedan desiertos. En la UPC hay diez médicos especialistas y los demás son generales, y así suma y sigue con la falta de especialistas para una población que cuenta con el único Hospital de la Región de alta complejidad”.

Finalizó diciendo “Hoy vemos que el Director (s) trata de dar algunas soluciones paliativas y nada más. Llevamos dos años sin director por Alta Dirección Pública (ADP), lo que es impresentable, y vemos que el Hospital se cae a pesados y nadie hace nada y lo más perjudicados son trabajadores y principalmente los pacientes”.

Germán Arenas, presidente de Fenpruss Hospital Regional y presidente de la Comisión de Salud del CORE

“Se deben crear incentivos para atraer a especialistas, el Cáncer en la región lo hace evidente, y fue una de las principales demandas que se le plantearon a la subsecretaria de salud pública”

El consejero regional Germán Arenas, es además presidente de Fenpruss Hospital Regional y presidente de la Comisión de Salud del CORE, destacó la necesidad de crear incentivos para atraer y retener a los especialistas. “Hemos planteado a la dirección del establecimiento nuestra preocupación por la falta de médicos como por ejemplo Otorrinos, Oncólogos, Neurólogos, entre otros, además de la falta de insumos. Se hace insostenible seguir acumulando y aumentando los tiempos de espera en las atenciones, continuidad de tratamientos y seguir venciendo garantías GES”.

Agregó que “En el caso de los Otorrinos, la medida de destinar unos cupos al Hospital de San Fernando es totalmente insuficiente y es por esta razón y muchos más ejemplos, que hacemos el llamado al equipo directivo del Hospital Regional, Servicio de Salud y Minsal, a tomar medidas y buscar acciones más efectivas y, a ser anticipatorios a estas situaciones. A la comunidad, a la población usuaria no le basta y no le sirve la respuesta de que no hay médicos o que se fueron a un centro privado, la única respuesta válida, es dar la atención de salud que corresponde y con oportunidad de la misma. Además, toda esta situación, implica un aumento en el gasto de bolsillo de los usuarios, quienes, al no tener la atención pública, van en busca de la atención privada”.

Arenas añadió que “Se deben crear incentivos para atraer y retener al personal especialista, la situación epidemiológica de Cáncer en la región lo hace evidente, y fue una de las principales demandas que se le plantearon a la subsecretaria de salud pública cuando vino a la región hace un par de semanas”.

Continuó diciendo que “La relación con las universidades y la importancia de una universidad regional, deben fortalecer su vinculación y alianzas con los hospitales, en formación de especialistas con necesidades regionales.

El presidente de la Comisión de Salud del CORE, mostró preocupación por la falta de respuestas y hace un llamado a acciones más efectivas “vemos cómo día a día nos llegan distintas necesidades de la población en que salud no está dando respuesta. Es importante, que se fortalezca un dialogo más fluido entre los equipos del Gobierno Regional y Servicio de Salud, para sacar adelante iniciativas de inversión que vayan en apoyo de dar soluciones en salud”.

Finalizó reiterando el llamado a los diferentes actores, “incluido al parlamento y Gobierno, para que se avance en una reforma en salud y vaya dando soluciones más estructurales al sistema; y de forma local, el tener soluciones para los habitantes de O´Higgins a la brevedad, el impacto es en la cadena completa, la falta de especialistas genera tensión y sobrecarga en los equipos, no se puede dar la atención que corresponde, y sobre todo, afecta a la calidad de vida y proyección del estado de salud de los usuarios”

Roberto Vasconsello, presidente de Fenats Base Hospital Regional Rancagua:

“Necesitamos que el Gobierno, el Ministerio y las autoridades políticas de la región se pronuncien al respecto”

Como grave y preocupante describió la situación que ocurre al interior del Hospital Regional el presidente de Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Roberto Vasconsello, expresando que la crisis viene hace años con renuncias significativas de profesionales, indicando que urge a una intervención inmediata en el Hospital Regional que le brinda apoyo a los 14 hospitales de la región.

“Es grave la situación que se está viviendo en la salud pública de nuestro Hospital Regional. Este problema no es de ahora, viene de los inicios de la pandemia donde una cantidad no menor de especialistas, médicos y no médicos renunciaron a nuestro Hospital, bordeando una cantidad casi mil funcionarios. Algunos se fueron quejándose por la mala gestión de los directores de la época, donde el hospital se abocó a la pandemia y no a sacar a la par atenciones de la población, por ejemplo, controles de enfermedades crónicas”, expresó Vasconsello.

El presidente de Fenats también destacó que algunos cirujanos manifestaron su descontento por la disminución de operaciones, una realidad conocida por los parlamentarios de la región. “El tema es muy preocupante y grave. Que el principal recinto de la región cada vez tenga menos profesional especialista para dar cobertura que la población usuaria requiere. Sabemos que faltan gastroenterólogos, tenemos falencias de oftalmólogo, nefrólogos, cardiólogos y ahora se suma otorrinos y dermatólogos”, agregó Vasconsello.

“Como gremio, en muchas ocasiones se le denunció al gobierno anterior y al actual a nivel Central de las repercusiones que está causando en nuestra región”, dijo.

Añadió diciendo “Nos preocupa como gremio cuál va a ser el gobierno en poder sacar la salud de la región, va a tener un plan estratégico el Ministerio a nivel central. Nosotros necesitamos intervención en el Hospital Regional para saber porque se están fugando estos profesionales y nos estamos quedando sin nada para dar una atención a nuestros usuarios que piden a gritos salud de calidad”.

En este contexto, el líder sindical expresó su preocupación por la posible migración de especialistas hacia el sector privado, creando sus propias clínicas y contribuyendo al fortalecimiento de la salud privada con recursos públicos.

“Queremos una solución inmediata; si no, estaremos fortaleciendo a las clínicas privadas en lugar de fortalecer la salud pública. Necesitamos que el gobierno, el Ministerio y las autoridades políticas de la región se pronuncien al respecto. La población, que se atiende en un 80% en nuestros hospitales públicos, espera respuestas concretas para garantizar la calidad y el acceso a la atención médica”, concluyó Roberto Vasconsello.

Abigail Cornejo, presidenta ASENF Hospital Regional Rancagua:

“Pedimos que nuestras autoridades locales puedan analizar el desarrollo de un plan estratégico urgente para fidelizar a los actuales especialistas y hacer atractivo la inserción en el HRLBO”

Respecto al tema, la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros (ASENF) Hospital Regional Rancagua dijo “Coincidimos en que este es un tema que nos preocupa de sobremanera ya que afecta directamente la salud de nuestra comunidad. Al no haber especialidades médicas no sólo se produce el efecto de dejar de atender a los pacientes; sino que para poder dar continuidad a la atención de aquellas personas que ya están insertas en el sistema, es el equipo de enfermería el que debe resolver y se ve sobrecargado en sus labores habituales”

La presidenta de ASENF añadió “Hoy nos preocupa porque las renuncias han aumentado, vemos con preocupación que nuestros compañeros de trabajo presentaran un mayor agotamiento, siendo este factor predictor de los aumentos de ausentismo y también de la afección del ambiente laboral”

Finalizó diciendo que “Como gremio, nos sumamos al petitorio de otros representantes de los trabajadores y que nuestras autoridades locales puedan analizar el desarrollo de un plan estratégico urgente para fidelizar a los actuales especialistas y hacer atractivo la inserción en el HRLBO. Sabemos que las últimas direcciones de este establecimiento han desarrollado estrategias, pero aquí el esfuerzo debe venir desde la DSSO”.