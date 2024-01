Estudiantes de Rancagua realizaron trabajos voluntarios en la Región del Maule

Como “lamentable” calificaron tres de los diez concejales que integran el Concejo Municipal de Rancagua, sobre una investigación abierta por la Fiscalía del Ministerio Público al alcalde, Juan Ramón Godoy, donde se refleja la supuesta compra millonaria de autos por parte de proveedores que prestan servicios a la municipalidad y que al parecer eran traspasados al edil de la capital regional.

Según información aparecida en el portal del Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile, señala que “fiscalía detecta que un proveedor municipal compró un auto de $32 millones para el edil”, reseña el medio periodístico al destacar también, que supuestamente otros empresarios declararon haber aportado dinero para la campaña del actual alcalde por fuera del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Concejales califican de “lamentable” la situación

Tres de los concejales de la capital regional se pronunciaron a las puertas de la ilustre municipalidad, ante este escándalo que según ellos es “lamentable”, ya que todos coinciden que desde hace años vienen haciendo las denuncias sobre lo que califican como “el mal manejo de los dineros públicos en la municipalidad rancagüina”.

María del Carmen Orueta, dijo que “nada de esto es nuevo para nosotros. Se confirma una vez más que todo lo que hemos estado llevando y presentando en Contraloría fue un informe contundente, que presentó al Contraloría en 2022, que son 300 páginas la que contiene este informe”, en el cual los concejales tuvieron acceso parcial por parte de sus abogados.

Expresó la concejala que, este es “un desayuno” el informe pequeño que reflejó Ciper, pero del que también hay mucho más de que hablar.

Sobre la compra de los vehículos por parte de empresarios proveedores del municipio, Orueta dijo que tenían conocimiento, pero no podían estar informando sobre las investigaciones que estaba haciendo el Ministerio Público y lamentó además que “empresarios se presten para este tipo de diezmo”, pagar con vehículos y entregar porcentajes cuando se gana una licitación.

Sobre las filtraciones de la investigación, la concejala electa como Independiente y actual militante de Renovación Nacional (RN), también lamentó estos hechos, porque tener acceso parcial a la carpeta y no se abra por completo, es claramente “una mano negra” que podría estar retrasando lo que a viva voz es del conocimiento público.

En ese sentido, Hugo Guzmán Millán, quien fue electo como independiente y hoy militante del Partido Socialista (PS), expresó como “lamentable y triste” para Rancagua, todo lo que está ocurriendo, información de la cual ya venían manejando desde hace algún tiempo, introducidas en Contraloría, Fiscalía, Concejo Municipal y denunciando a través de la prensa.

“Lo que se está conociendo hoy, es fruto de un trabajo investigativo de la Fiscalía, serio y profundo”, dijo el concejal al lamentar, la forma como se está dando contra la fe pública.

Por su parte, el concejal electo por el partido Ecologista Verde, y hoy independiente, Emerson Avendaño, señaló que esto es “bastante triste y humillante” para una ciudad, que la máxima autoridad de la comuna se vea inmiscuida en estos asuntos.

“En particular creo que a nosotros no nos sorprende, ya que desde el primer semestre que asumimos la concejalía denunciando eventuales irregularidades, donde algunas se comprobaron por Contraloría, no deja de sorprender, pero si humilla a una ciudad que para bien o para mal creyó en esta autoridad que ha defraudado”, indicó.

Aclaró Avendaño, que han sido cuatro los concejales que en reiteradas oportunidades han denunciado, y se le ha invitado al resto de sus colegas a participar de estas investigaciones, pero “ellos tendrán sus razones, pero nosotros estamos cumpliendo digna y fielmente el mandato que se nos encomendó”, como es el rol de fiscalizar los actos administrativos del alcalde.

“Filtraciones parciales” en la investigación

El abogado Ciro Colombara, salió en defensa de las acusaciones que se le hace al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, señalando que ante las “filtraciones parciales” de las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público durante casi dos años, que cubre más de 7 mil páginas y de las cuales -según el jurista- ha habido gravísimas irregularidades.

Colombara señala que, “las imputaciones respecto al alcalde Juan Ramón Godoy, son falsas, ya que de las 7 mil páginas de investigaciones se han extraído algunos testimonios, claramente de testigos falsos, que acusan y se acusan asimismo de hechos inverosímiles”, de las cuales presentarán querellas criminales por obstrucción a la investigación y acusaciones falsas.

Asegura el abogado del edil, que la investigación demuestra que no existen irregularidades en la gestión municipal. “Desde esa perspectiva, como defensa estamos absolutamente tranquilos y trabajando en las acciones legales en contra de los testigos falsos y en contra de las irregularidades que ha habido en la investigación”.

Resaltó que detrás de todo esto, hay una maniobra política, con el fin de disputar una candidatura, para lo cual se ha utilizado la justicia electoral que “hasta ahora nos ha dado la razón”.

Godoy anuncia querellas

Ante las graves acusaciones que se le hacen, el alcalde Juan Ramón Godoy salió en su defensa, al expresar de manera categórica que son completamente falsas las imputaciones que se le endosan y que “forman parte de una campaña política malintencionada para dañar la confianza y el trabajo que hemos construido juntos”.

A través de un video difundido en las redes sociales, el alcalde Godoy aclaró que, dichas acusaciones están llenas de mentiras y tergiversaciones; y que detrás de ellas, lo que hay son intereses que no representan el bienestar de la comuna.

“No voy a tolerar estos ataques y estoy tomando las acciones legales para defender nuestra integridad y la dignidad de nuestro municipio”, enfatizó el edil rancagüino.

Reiteró su compromiso inquebrantable por Rancagua y que continuará trabajando incansablemente por mejorar la calidad de vida de la ciudad.