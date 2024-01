HORÓSCOPO DEL VIERNES 26 DE ENERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Un día lleno de actividad puede ser lo que necesitas para recuperar esa energía que te falta. Hacer deporte te puede ayudar, pero sobre todo debes ponerte a tope con lo intelectual. Leer y ver buen cine puede hacerte despertar del letargo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tienes en la cabeza un cambio importante que está por llegar y eso no te deja descansar. Tu signo sigue siendo afortunado en cuanto a determinados astros, pero no te confíes con las cosas que parecen tan maravillosas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tus relaciones sentimentales se van a ver afectadas por aspectos externos que tienen que ver con el pasado fin de semana. Puede que se inicie así una crisis larga, en la que deberás poner mucho de tu parte para seguir adelante, si te sigue interesando la relación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

A lo largo del día surgirán buenas oportunidades laborales en colaboración con otras personas. Aunque la suerte te sonríe, no descuides las precauciones y déjate asesorar por alguien de tu entorno que no esté implicado directamente.

LEO (23 julio-22 agosto).

Analiza las cosas desde una perspectiva dominada por la calma y la tranquilidad y trata de pensar a medio o largo plazo, sin basarte solamente en las primeras impresiones de las personas o las situaciones. Te irá mucho mejor.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que tengas la oportunidad de hacer un viaje de recreo, aunque deberías invertir más de lo previsto en estos momentos, pero finalmente te merecerá la pena, tanto por la ruta como por la compañía.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No dejes de escribir ese diario que empezaste con tantas ganas hace tiempo. Dentro de unos años te gustará leerlo. La decisión de tener un hijo es demasiado importante como parar tomarla a la ligera. Date tiempo y háblalo mucho con tu pareja; eso es una cosa de dos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Dispondrás finalmente buen ánimo, tiempo y recursos económicos suficientes como para pasar tu tiempo libre como hace tiempo que deseabas. Te apetece salir y divertirte junto a tu pareja. Si estás libre, es el momento de ir a por quien te interesa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Harás gala hoy de un talante constructivo en tus discusiones profesionales, cuando tendrías muy fácil hacer morder el polvo a más de uno, como han intentado contigo. El detalle no pasará desapercibido por la gente que más te interesa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás la claridad de ideas necesaria para diferenciar en lo verdaderamente importante de lo superfluo. Sabes que es inútil perder el tiempo preocupándote por cosas a todas luces irrelevantes; presta menos atención a lo meramente material.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Comprobarás en estos días que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. No has aprendido tanto como creías en algunos terrenos de tu vida, y tendrás que seguir en ello si no quiere sufrir más veces.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu pareja se mostrará e estos días más receptiva y amorosa, procura no defraudarla para que reine la armonía de nuevo en tu vida afectiva. Un refuerzo económico te permitirá tirarte un lujo de algún regalo romántico, y todo irá como la seda, al menos hasta el próximo lunes.