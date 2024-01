Condenan a 10 y 5 años de cárcel a autores de tráfico de drogas

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy será unos de los días más conflictivos de la semana para tus relaciones personales si no consigues armonizar y encauzar las diferentes apetencias de tu familia. Tendrás que dejar claro que alguien debe ceder en beneficio de otros y que más adelante será al contrario.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu etapa más delicada está a punto acabar, a partir de ahora viene lo bueno, la salida a la superficie y la búsqueda de aire fresco para respirar, nuevos ambientes en que desarrollarte. Distinguirás enseguida a tus verdaderos amigos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Para no descargar tu estrés acumulado a lo largo de la semana sobre las personas queridas, te conviene gastar muchas energías haciendo más deporte. Aunque a priori te sientas cansado, comprobarás que te viene muy bien para relajarte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Salud y amor. Esas son tus dos grandes estrellas en el día de hoy. En el trabajo no habrá nada especial que resaltar, y en las relaciones con tu familia mejor no meterse. Buen momento, por tanto, para compartir buenos momentos con la pareja o salir a buscarla.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tus ideales más profundos pueden tambalearse problemas de nuevo cuño, para los que nadie te había preparado. Evita tu tendencia a la autosuficiencia y confía más en los buenos consejos de tus amigos de siempre.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Encontrarás un buen entretenimiento en el momento menos esperado. Tus planes para este domingo no serán excepcionales, pero con poco que pongas de tu parte el día puede llegar a convertirse en una jornada inolvidable. Buen momento para las confesiones amorosas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes fiarte más de un amigo que siempre te suele dar buenos consejos y además resulta que tiene más experiencia. Te puede sugerir algo en lo que no habías pensado y será la solución ideal para ti. Recibirás un dinero extra.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu relación de pareja está pidiendo a gritos que pegues los pies en el suelo. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que aún no han llegado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Buenos augurios para llevar a cabo grandes proyectos relacionados con negocios, pero no confíes en exceso en las promesas de aquellas personas que prometen su ayuda incondicional. Al final, algunas pasarán su factura.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La sorpresa te espera a la vuelta de la esquina, nuevas circunstancias vendrán a turbar la placidez con la que contabas en los fines de semana. Ponte en marcha y aprovecha estas nuevas situaciones, que sin duda te beneficiarán.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Debes dar rienda suelta a tu auténtica forma de ser, tu verdadero yo está loco por darse a conocer. Lo único que tienes que hacer es relajarte de una vez por todas, y comportarte lo más naturalmente posible.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy es un día de descanso y así te lo vas a tomar. No tendrás grandes planes y tampoco grandes aventuras. Los astros no te han querido desequilibrar el día y no han preparado grandes sorpresas. Tan sólo, un poco de movimiento en el terreno de la salud, pero puede que no de la tuya.