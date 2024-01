División El Teniente implementa sistema de inteligencia artificial para evitar accidentes en faena

El deleznable hecho de violencia ocurrido el fin de semana en Malloa, con el asesinato de dos agricultores en plena carretera de La Fruta, no nos puede dejar indiferentes.

La situación de inseguridad de está desbordando y los delincuentes, extranjeros, están sacando de quicio a la ciudadanía en general producto de su actuar, sobrepasando incluso a quienes delinquían habitualmente en nuestro país.

En ese sentido, hace no mucho, dialogaba con un profesional venezolano que, desde hace muchos años, vino a nuestro país a aportar con su conocimiento. Así quisiéramos que fueran todos quienes, por uno u otro motivo, cruzaron la frontera para establecerse en nuestro país.

Él me indicaba que, en Venezuela, hace ya algún tiempo, el gobierno decidió dar rienda suelta a sujetos que se encontraban hacinados en cárceles. Los dejaron en libertad con la condición de que salieran del país. Sin rumbo conocido, muchos optaron por emigrar hasta el sur del continente, sembrando el terror en Perú y Chile.

Es pan de cada día que, conozcamos noticias donde bandas con integrantes internacionales son detenidas por Carabineros o por la PDI. Las policías hacen su trabajo y acá los capturan nuevamente para, ahora, llenar los penales nacionales.

En todos los tonos, diversos sectores de la sociedad, de izquierda y de derecha, han hecho un llamado al gobierno a actuar con celeridad para detener esta escalada. La realidad es que, esto podría ser peor si es que no se mete mano a, primero, a actuar con mano dura para intentar recuperar sensaciones que, parece, no volverán; segundo, dar más atribuciones a nuestros policías, y; finalmente, intentar acciones que muchos ya han expresado: cerrar la frontera.

Es hora que el Gobierno reaccione, porque los llamados no son solo para sacar una ventaja política aquí o allá. La solución se debe encontrar prontamente. La gente está temerosa, eso no lo podemos esconder debajo de la alfombra, no más.

Por: Ricardo Obando, Jefe de Informaciones.