Zúmbale Primo y Américo se presentarán este fin de semana en la Semana Coyina 2024

Con la finalidad de evaluar el impacto y aporte que representan para las comunas de Lolol y Paredones los Servicios Sanitarios Rurales, recientemente el equipo multidisciplinario de INACAP Sede Rancagua, realizó el diagnóstico de evaluación de estado de situación de éstos, tanto en sus aspectos técnicos, físicos, operativos y administrativos. Para ello, los profesionales sostuvieron reuniones con administradores de los Servicios -Ex APR- con quienes pudieron levantar información de primera fuente y con ello establecer un panorama certero el estado de funcionamiento y como se puede contribuir desde el trabajo colaborativo de profesionales de INACAP en el mejoramiento de éstos.

De esta manera, el proyecto que ejecuta INACAP Rancagua en colaboración con la Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins “Fortalecimiento de las Plantas de Servicio Sanitario Rural -SSR-”, y que es apoyado y financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, puso en relieve la importancia que Servicios representan tanto para el consumo de agua humana, riego y animal en los territorios y la necesidad de fortalecer sus procesos técnicos y de gestión operativa.

Por cada comuna, fueron evaluados siete Servicios Sanitarios Rurales. En el caso de Lolol las comunidades estudiadas fueron Rinconada de Quiahue, Ranguil, Nilahue Alto, Hacienda Lolol, El Membrillo, Villa Manuel Larraín y Nerquihue. En tanto en Paredones se trabajó con los SSR de Bucalemu, San Pedro de Alcalntara, Cutemu–La Quebrada, Paredones, El Calvario, El Quillay–Ligua y Las Viñas del Potrero.

Durante la presentación realizada al alcalde de Lolol, José Ramón Chávez, y al alcalde (s) de Paredones, Luis Abarca Rojas, por parte del equipo de INACAP Sede Rancagua integrado por el Jefe de Proyecto, Ariel O´Nell, los docentes Carlos Vega, Carlos Ordenes y el asesor técnico Enrique Guzmán, destacaron la cantidad de arranques de suministro que realiza cada SSR teniendo en promedio una cantidad superior a las 250 unidades beneficiando en global a más de 10 mil personas que dependen del buen funcionamiento para un suministro continuo y adecuado en sus hogares.

Al respecto, los datos levantados en terreno, revelaron la necesidad entre otros aspectos de mejorar la mantención de estanques, cierres perimetrales, instalación de tubos conductores e instrumentación de medición. Igualmente se detectó en el diagnóstico la necesidad de fortalecer aspectos administrativos y de organización de los comités a cargo del funcionamiento y operación de los SSR, que puedan optimizar el recurso hídrico en su optimización en la distribución.

“Sin duda la base de este diagnóstico establece una buena línea base de trabajo para los desafíos de mejorar, tecnologizar y optimizar los Servicios Sanitarios Rurales de la Comuna. Será un gran aporte el que realiza y realizará INACAP y Corporación Pro O´Higgins con el apoyo del Gobierno Regional, porque sus resultados impactarán positivamente a los vecinos y vecinas de la comuna”, señaló el alcalde de Lolol, José Ramón Chávez.

Anuncios

Similares conceptos vertió Luis Abarca Rojas, alcalde (s) de Paredones, quien puntualizó en la “importancia que para cada comunidad representa el agua potable y los SSR y sin duda el aporte académico que se realizará a través del FIC aportará al mejoramiento y desarrollo de éstos con mejoras en la calidad de vida de los vecinos de Paredones. Tremendamente agradecido –agregó- del Gobierno Regional en financiar este tipo de proyectos que aportan concretamente al bienestar de la comunidad rural de la comuna”.

“El conocimiento sin ser aplicado no tiene sentido y mucho menos si éste no impacta el bienestar y desarrollo de las personas, por ello, para nosotros como INACAP es preponderante poder aportar al territorio, y en particular a Lolol y Paredones, mejoras concretas en su gestión y operación de Servicios Sanitarios Rurales, y que permita en definitiva optimizar el recurso hídrico, elemento vital en la vida de las personas y su entorno. Puntualizó el Vicerrector de INACAP Sede Rancagua Ángelo Palazzi Lander quien continuó indicando que “la confianza que ha depositado el Gobierno Regional en este proyecto es un tremendo desafío por aportar concretamente desde nuestra formación técnico Profesional al bienestar y calidad de vida de los habitantes de O´Higgins”.

Finalmente, el gobernador de la región de O´Higgins, Pablo Silva Amaya, destacó que “el recurso hídrico es fundamental en el desarrollo de los territorios y más aún en los sectores rurales, donde estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida. Es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos para que situaciones tan básicas pero necesarias, como abrir una llave y contar con agua, sea una brecha cada vez menor y no se vean afectados tanto por la necesidad de consumo o salud derivado de la ausencia de este vital elemento.