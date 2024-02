O’Higgins se apresta para jugar un nuevo amistoso de pretemporada

La seremi de Salud, Dra. Carolina Torres Pinto, señaló que es de vital importancia tomar algunas medidas debido a la ola de calor que afecta a la región, además que, en la zona del secano costero, la población está expuesta al humo de los incendios forestales.

La titular de la cartera de salud manifestó que si algún ciudadano está en una zona con presencia de humo debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerse: “si hay mucho humo, usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca o una mascarilla, si no tienen ninguna sintomatología pueden mantenerse en sus domicilios, siempre respetando las directrices que hacen los equipos de salud. Si tuviesen alguna afectación como mareo, cansancio o alguna descompensación, deben acercarse a algún centro de salud. Además, se recomienda cerrar ventanas y puertas, si es posible poner paños húmedos para que quede mejor cerrado y evitar la entrada del humo a los domicilios. Como región debemos cuidarnos y protegernos para que esta situación no sea más grave”.

Finalmente, Torres, hizo un llamado de conciencia todos los ciudadanos a prevenir y cuidar de que ocurran incendios en esta región “estas temperaturas hacen más fácil su aparición. Si va a fumar no tires las colillas en lugares que no son adecuados, recoja toda la basura, especialmente vidrios, pues estos pueden servir como lupas y crear incendios, no utilizar maquinarias que generen chispas en lugares propensos para el inicio del fuego. Si vemos conductas que no corresponden y que pueden ocasionar incendios, se puede llamar a al número 130 que es de CONAF o al 133 de Carabineros; trabajemos todos juntos para evitar incendios como los que están afectando a la región en este momento”.