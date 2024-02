Emergencias e incendios forestales

Hermanos y hermanas:

Para muchos es tiempo de vacaciones. Qué bueno es poder tener un tiempo de descanso para estar con la familia, disfrutar de la creación y recrearnos interiormente. Se dice que no tomar vacaciones es como no dormir y esto, sabemos, daña la salud del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, tomar vacaciones y descansar debe comprenderse como una responsabilidad prioritaria de autocuidado. Cada cual puede disfrutar las vacaciones a su modo. Lo importante es cambiar la rutina, hacer actividades diferentes. Los que pueden salir disfruten en otros ambientes, los que no pueden salir sean creativos en realizar tareas diferentes: paseos en familia, encuentros con los amigos, ir hacia los hermosos pueblos del interior y disfrutar de la maravilla de nuestra hermosa región de O’Higgins. No es necesario ir lejos y gastar mucho dinero para distraerse y gozar con las personas que amamos.

El Santo Padre hablando acerca de las vacaciones daba el siguiente consejo, que ahora comparto con ustedes, esperando les ayude a descansar.

“Cuando tenemos un momento de pausa en nuestras actividades, de modo especial durante las vacaciones, a menudo tomamos en las manos un libro que deseamos leer. Por eso, quiero haceros una propuesta: ¿por qué no descubrir algunos libros de la Biblia que normalmente no se conocen, o de los que hemos escuchado algún pasaje durante la liturgia, pero que nunca hemos leído por entero? En efecto, muchos cristianos no leen nunca la Biblia, y la conocen de un modo muy limitado y superficial. La Biblia –como lo dice su nombre– es una colección de libros, una pequeña «biblioteca», nacida a lo largo de un milenio. Algunos de estos «libritos» que la componen permanecen casi desconocidos para la mayor parte de las personas, incluso de los buenos cristianos. Algunos son muy breves, como el Libro de Tobías, un relato que contiene un sentido muy elevado de la familia y del matrimonio; o el Libro de Ester, en el que esa reina judía, con la fe y la oración, salva a su pueblo del exterminio; o, aún más breve, el Libro de Rut, una extranjera que conoce a Dios y experimenta su providencia. Estos libritos se pueden leer por entero en una hora. Más comprometedores, y auténticas obras maestras, son el Libro de Job, que afronta el gran problema del dolor inocente; el Qohélet o Ecleciastés, que impresiona por la desconcertante modernidad con que pone en tela de juicio el sentido de la vida y del mundo; el Cantar de los Cantares, estupendo poema simbólico del amor humano. Como veis, todos estos son libros del Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo? Ciertamente, el Nuevo Testamento es más conocido, y los géneros literarios son menos variados. Pero conviene descubrir la belleza de leer un Evangelio todo seguido, y recomiendo también los Hechos de los Apóstoles o una de las Cartas”.

En conclusión, queridos amigos, hoy quiero sugerir que tengan a mano, durante el período estival o en los momentos de pausa, la sagrada Biblia, para gustarla de modo nuevo, leyendo de corrido algunos de sus libros, los menos conocidos y también los más conocidos, como los Evangelios, pero en una lectura continuada. Si se hace así, los momentos de distensión pueden convertirse no sólo en enriquecimiento cultural, sino también en alimento del espíritu, capaz de alimentar el conocimiento de Dios y el diálogo con él, la oración. Ésta parece ser una hermosa ocupación para las vacaciones: tomar un libro de la Biblia, para encontrar así un poco de distensión y, al mismo tiempo, entrar en el gran espacio de la Palabra de Dios y profundizar nuestro contacto con el Eterno, precisamente, como finalidad del tiempo libre que el Señor nos da.

Que Dios los bendiga.

+Guillermo Vera Soto, Obispo de Rancagua